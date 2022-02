Secondo il CIO, il Comitato Olimpico Internazionale e l’Unesco, il judo è uno degli sport più completi.

Il judo è un metodo efficace per acquisire forza fisica e mentale. Infatti, fare judo significa maturare consapevolezza del corpo e dello spirito attraverso l’addestramento attacco-difesa e l’assiduo sforzo, per ottenere un miglioramento fisico e spirituale.

Ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, 12 atleti italiani si sono dati battaglia nella prima gara mista a squadre olimpiche della storia per chiudere nel migliore dei modi la rassegna.

Io ho iniziato a praticare il judo all’età di 8 anni nella palestra che si trova in Via Fontane, vicino a Piazza Castello a Ciriè, ma ormai non facciamo più gli allenamenti lì ma alla scuola elementare Don Bosco e alla palestra di San Francesco al Campo.

Ho iniziato a praticare il judo perché un giorno alla scuola elementare in cui andavo, uno dei miei allenatori venne a fare alcune lezioni per farci provare e poi ci disse che potevamo provare una lezione di judo gratis. Ci sono andata e mi è subito piaciuto: ho iniziato a praticarlo e dopo due anni ci siamo trasferiti alla Don Bosco. La mia società si chiama ASD CENTRO.

Iulia Granaci