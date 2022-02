Sono tornata con la seconda parte della guida alla lettura “Un libro a lume di candela”. Nell’articolo precedente ho potuto parlarvi solo di Fantasy, ma ci sono un sacco di altri generi bellissimi e magici.

Se vi interessano i libri fantascientifici, ci sono libri come: “Alliances: un gioco di luce” di Stan Lee, il famoso creatore della Marvel Comics; “La settima colonia” di Anna Gallo; “La biblioteca di mezzanotte” di Matt Haig; “Time Deal” di Leonardo Patrignani; “Starters” di Lissa Price che faranno per voi.

La semplice narrativa/ romanzi rosa è amata da molti e cercando un libro di questo genere puoi trovare: “L’acqua del lago non è mai dolce” di Giulia Caminito; “Cercando Alaska” di John Green; “Ti ho trovato tra le stelle” di Francesca Zappia; “Schegge di me” di Tahereh Mafi; “La solitudine dei numeri primi” di Paolo Giordano ; la duologia di “Starlight” di Cristina Chiperi; la trilogia di “Silver” di Kerstin Gier; “Rosso, bianco e sangue blu” di Casey McQuiston oppure “E poi ci sono io” di Kathleen Glasgow.

Per gli amanti dei libri gialli, thriller e del mistero ci sono: “Come uccidono le brave ragazze” di Holly Jackson; “La ragazza del treno” di Paula Hawkins; “La ragazza invisibile” di Francisco de Paula Fernández; la duologia di “The inheritance game” di Jennifer Lynn Barnes.

Infine ci sono i classici come: “Il barone rampante” o “iI sentiero dei nidi di ragno” di Italo Calvino; “Il giorno della civetta” di Leonardo Sciascia; “Le onde” di Virginia Woolf; “Wonder” di R.J Palacio, dal quale è stato tratto il famosissimo film omonimo; “Piccole donne” di Louisa May Alcott, oppure “Assassino sull’ Orient Express” di Agatha Christie.

Spero di avervi aiutato, lettori, per la vostra prossima avventura.

Ricordate: non smettete mai di leggere e non dimenticatevi mai di sognare: la realtà è troppo noiosa per non cercare altri mondi più divertenti ed emozionanti.



Sara Et tahir