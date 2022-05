L’8 marzo e l’11 marzo sono state due giornate speciali nella nostra scuola, perché in queste date abbiamo festeggiato la Giornata Internazionale delle Donne, con l’inaugurazione di due panchine rosse realizzate dai ragazzi e dalle ragazze della Scuola secondaria di primo grado, dei due plessi “Costa” e “Viola”.

Visto che quest’anno il percorso di educazione civica che stiamo seguendo con i nostri insegnanti riguarda la parità di genere, abbiamo deciso di dedicare un evento straordinario legato a questo tema e rivolto a tutti gli studenti della scuola media.

Alla “Costa” questo evento si è tenuto l’8 marzo, mentre alla “Viola” si è tenuto l’11 marzo. Le due manifestazioni si sono tenute nel cortile interno delle scuole e hanno visto la partecipazione degli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria. Il Sindaco di Cirié, Loredana Devietti, era presente in entrambe le occasioni e ha tenuto il discorso di apertura dell’inaugurazione, ringraziando tutti gli studenti per l’invito e parlando dell’importanza dell’uguaglianza tra uomo e donna nella società.

Dopo il discorso del Sindaco, e dopo il saluto della Dirigente Scolastica Angela Marciante, i nostri compagni delle seconde e terze hanno letto delle frasi sui temi del rispetto delle donne, della parità di genere e dell'importanza di contrastare la violenza sulle donne. Le frasi che ci sono piaciute di più sono state: "La donna è il faro della vita, la guida, la luce, l'essenziale. La donna va amata e rispettata. Stop alla violenza sulle donne"; "Nel mondo si verificano ogni giorno tanti atti di violenza contro le donne, ma se oggi parliamo di questo argomento vuol dire che qualcosa è cambiato e che tutte le manifestazioni che condannano la violenza sulle donne sono servite a qualcosa. Secondo me si possono fare altri passi in avanti per portare a termine la nostra missione, ovvero eliminare totalmente ogni atto di violenza nei confronti delle donne. Se riusciremo nel nostro intento il mondo sarà un posto migliore per tutti"; "Mai più violenza sulle donne; mai più dolore; mai più tristezza, mai più ingiustizia; mai più prigionia".

Dopo la lettura delle frasi, i ragazzi hanno issato delle bandierine tibetane di tutti i colori, contenenti delle frasi sulla parità di genere, con l’obiettivo di celebrare la Giornata delle Donne, poi i bambini della Scuola Primaria hanno illustrato i loro lavori e i loro cartelloni sul rispetto delle donne e ne hanno spiegato il significato. Inoltre, sono state inaugurate due panchine fatte dai ragazzi della Scuola Secondaria. Le panchine sono state dipinte con la vernice rossa, su cui i ragazzi hanno disegnato farfalle dai colori allegri e angurie rosse ispirate alle opere dell’artista messicana Frida Kahlo e su cui hanno scritto la frase “Viva la vida!”. Infine, gli ingressi dei due plessi scolastici di Cirié sono stati decorati con prodotti artistici creativi realizzati dai ragazzi di tutte classi: opere concrete e astratte sulla parità di genere, e manine di carta per rappresentare l’unione e la solidarietà.

Nonostante la giornata fosse freddissima, è stato per noi un momento importante e significativo, perché abbiamo potuto trasmettere a tutti il messaggio di rispettare le donne e il loro ruolo fondamentale nella società.