Sabato 22 gennaio scorso, con la proiezione del filmato DIVERSITA’, presso la sede sociale di via del Teatro, si è aperto l’anno dei festeggiamenti per il cinquantenario dell’associazione casellese, fondata nel 1972.

Il presidente della Forgia Luciano Vettorello ha ora comunicato i prossimi appuntamenti, precisando peraltro che altri eventi sono in studio o in via di definizione:

VENERDÌ 25 FEBBRAIO Sala F.lli Cervi ore 20,45

RI-INTERPRETAZIONE DELLE IMMAGINI

Una serata con Gio Palazzo, grande fotografo amatoriale che ci racconterà con le sue immagini i suoi 35 giorni (La marcia dei 40000) alle manifestazioni FIAT del 1980. E poi tante storie di emigrazione in Italia e nel mondo.

VENERDÌ 1° APRILE Sede di via del Teatro

PILLOLE DI PASQUA

Sara (Cucina Wow) ci dimostrerà come decorare i piatti Pasquali, così che non siano solo buoni da mangiare, ma anche belli da vedere. Ci spiegherà come realizzare segnaposto, centrotavola e come allestire buffet memorabili davanti ai quali gli ospiti spalancheranno gli occhi per lo stupore e non solo la bocca per mangiare. Anche questa è cultura!!

SABATO 9 LUGLIO In autobus

LA PASSIONE DI SORDEVOLO

Una maestosa ed unica rappresentazione teatrale che coinvolge l’intera popolazione di Sordevolo. Una scenografia che riproduce fedelmente un piccolo lembo di Palestina e più di 500 personaggi danno vita alla passione dell’Altissimo. Visiteremo anche il museo della passione e il “dietro le quinte”, in esclusiva per noi.