La mostra “Curiosando nel baule della nonna” verrà inaugurata sabato 16 settembre alle 10.30, presso la sede de La Forgia in via del Teatro 13 a Caselle.

La mostra sarà aperta al pubblico sabato 16 settembre dalle 10.30 alle 12 e dalle 15 alle 17, domenica 17 settembre dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 e nei pomeriggi di lunedì 18 e martedì 19 settembre dalle 15 alle 19.

La Forgia è un circolo culturale presente sul territorio casellese dal 1972, il presidente Luciano Solavaggione ci racconta degli appuntamenti fissi dei suoi cinquanta soci: la cena del martedì sera e le partite di burraco della domenica pomeriggio. È proprio durante il burraco della domenica che le signore, ispirate dalle loro chiacchiere sul liberare la casa da oggetti inutili, iniziano a elencare i preziosi ritrovati durante le manovre di pulizia. Difficile disfarsi dei centrini, delle lenzuola, della biancheria di famiglia. Quanto è complicato trovare, ai giorni nostri, un cotone così resistente e dei manufatti così originali? In occasione della mostra saranno esposti biancheria e oggetti per la casa, scovati nel famoso “baule della nonna”. Un tuffo nei ricordi che non solo sono da conservare ma addirittura da mostrare. La mostra sarà allestita dai soci con l’aiuto dell’artista Piero Ferroglia, di Franco Morabito e Euro, un socio affezionato che abita a Torino. Un’iniziativa inedita per l’associazione che in questo modo partecipa ai festeggiamenti della festa patronale di settembre.

