Caselle, 17 aprile 2023

Stamattina è venuto a mancare, nella sua abitazione di via Cesare Battisti, Mario Verderone, all’età di 81 anni. Non è stata una partenza improvvisa. L’aggravarsi nelle ultime settimane di una malattia che non perdona era noto, per cui il personale ospedaliero e della Fondazione Faro avevano dato il benestare al suo ritorno a casa. E a casa, coccolato dalla moglie Piera e dal resto della famiglia (fra cui i due adorati nipoti), Mario ha trascorso, con serenità, le sue ultime settimane, in compagnia delle riviste di storia locale, di cui era affezionato lettore, e dalle frequenti visite dei tanti suoi amici di una vita. Anche il sottoscritto, che era un amico degli anni più recenti, allertato dal figlio Lorenzo circa l’avvicinarsi dell’epilogo, ha potuto vederlo e parlargli, il venerdì prima di Pasqua. Mario era ancora perfettamente lucido, e, nel paio d’ore trascorse assieme, si è intrattenuto a raccontare di quando, dopo gli studi a Torino all’Istituto La Salle, ventenne, aprì, nel 1961, il suo studio da geometra, optando, fra Mappano e Caselle, per la piazza di Caselle, che gli sembrava più promettente.

E così è stato. A Caselle il geometra Mario Verderone ha esercitato per oltre sessant’anni, poi affiancato nello studio professionale dal figlio Lorenzo. Alle capacità tecniche del mestiere del geometra, Mario aggiungeva il tocco raffinato di un cultore dell’arte del bello, in particolare nei lavori di restauro, per i quali aveva una particolare sensibilità che rendeva inconfondibili i suoi interventi. Esemplare il restauro fatto a Caselle al complesso del Filatoio Nuovo, compresa la chicca della cappelletta di via Filatoio 37.

Cultore di storia locale, di enogastronomia e di tradizione piemontese, aveva potuto amalgamare tutti questi interessi diventando socio fondatore, nel 1972, dell’Associazione Culturale La Forgia, e partecipando poi attivamente alla vita del sodalizio, che ha festeggiato lo scorso anno i 50 anni e del quale Mario Verderone era diventato Presidente Onorario. Una frequentazione, quella alla Forgia, fra amici. “Ciao Mario, vai a farti quattro chiacchere con un folto gruppo di amici che sono tutti pronti ad accoglierti, ma attento agli scherzi!” gli scrive stamattina, sul gruppo whatsapp, Lucia Manina.

L’ultimo saluto a Mario Verderone è programmato nella chiesa di santa Maria, giovedì 20 aprile, alle 14,45, con successivo corteo in auto per il Cimitero di Caselle. La Santa Messa di trigesima sarà celebrata, sempre nella chiesa di santa Maria, domenica 14 maggio 2023, alle ore 11.