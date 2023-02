Chiusi l’anno scorso i festeggiamenti per il primo mezzo secolo di vita, per il glorioso sodalizio di via del Teatro l’anno nuovo è cominciato il 26 gennaio con l’importante appuntamento dell’Assemblea dei Soci, chiamata ad approvare i bilanci e, soprattutto, a rinnovare il Direttivo in scadenza. Un appuntamento delicato nella storia dell’Associazione, in quanto il presidente uscente, Luciano Vettorello, era dimissionario e non più disponibile per un ulteriore mandato.

Il nuovo Direttivo formatosi grazie alle candidature dei soci che in Assemblea si sono resi disponibili per formare una nuova squadra in grado di continuare e rilanciare le attività dell’associazione, si è riunito martedì 7 febbraio e ha così distribuito gli incarichi:

presidente Luciano Solavaggione

vicepresidente Isidoro Bovolenta

segretaria Ornella Bertone

tesoriere Gianni Rubes

consiglieri Luciano Vettorello (con l’incarico di Responsabile Sede), Lucia Morabito e Elda Vana

Alfiere Flavia Andreello

Relazioni Esterne e Comunicazione Isabella Solero

La nuova squadra è già operativa e si ritroverà, nella sede sociale, ogni ultimo martedì del mese.

“Per intanto siamo partiti col tesseramento – dichiara il neo-presidente Luciano Solavaggione – Per quanto riguarda le attività, invito tutti i soci a lanciare idee e proposte, così da poter rilanciare le attività del nostro sodalizio”.