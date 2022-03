“Just the woman I am” letteralmente tradotto “solo la donna che sono”. “Just the woman I am” letteralmente tradotto “solo la donna che sono”.

E’ il miracolo di questa meravigliosa corsa podistica, cui sono bastati pochi anni, dal 2014 ad oggi, per mettere insieme numeri da capogiro.

Purtroppo annullata a Torino per timori di eccesso di partecipanti, si è invece svolta regolarmente a Caselle, domenica 6 marzo.

Il colore rosa ha invaso la piazza Boschiassi, ed insieme al colore rosa, cui è dedicata la manifestazione in occasione della festa delle donne, questo anno si è voluto unire anche l’arcobaleno della pace. Tante pure le magliette con appeso il motto ”No War-No Guerra”. Organizzata dalla associazione “Io X Caselle” guidata dalla dinamica presidente Angelica Bergero, ha visto al nastro di partenza 151 partecipanti ufficiali, iscritti tramite questa associazione, a cui aggiungere altri 35 iscritti grazie alla Sagat, per un totale di 186 gioiose persone, donne, ragazze e ragazzi, ma anche qualche attempato signore. All’ultimo minuto si sono poi aggregate altre 200 persone, tanto da far crescere a 400 il nutrito gruppo. Fra le iscritte, doveroso citare Angela Calcagno, classe 1932, la applauditissima signora che con buon fiato e ottime gambe ha percorso i cinque chilometri cittadini in piena autonomia.

Sono le 16 in punto quando lo speaker ufficiale decretava il via. Sono le 16 in punto quando lo speaker ufficiale decretava il via.

La colonna si muoveva lungo via Carlo Cravero direzione piazza Falcone: alla testa l’auto di servizio della Protezione Civile come apripista con il dottor Giorgio Aghemo a bordo in qualità di medico responsabile; ambulanza Croce Verde Torino, sezione Borgaro-Caselle in chiusura. Intervallati ai camminatori i militi in divisa, zaino a spalle con il materiale di primo soccorso in caso di esigenza. Fortunatamente, nulla da segnalare su questo fronte.

Cinque chilometri di camminata per le via del paese, chiacchierando, discorrendo, commentando. L’argomento ricorrente era sempre quello: no alla guerra.

Rientro circa un’ora dopo accolti dai battimani e da un tonificante rinfresco, approntato sotto i portici di Palazzo Mosca, con bevande offerte dalla Pro Loco, e, in tema di pace, i golosi abbracci della Baita, le mele offerte dal negozio ortofrutta di Ciravolo, il Cioccolato-tonificante-delle famose “pastiglie Leone” e l’acqua del “Pian della Mussa”. Rientro circa un’ora dopo accolti dai battimani e da un tonificante rinfresco, approntato sotto i portici di Palazzo Mosca, con bevande offerte dalla Pro Loco, e, in tema di pace, i golosi abbracci della Baita, le mele offerte dal negozio ortofrutta di Ciravolo, il Cioccolato-tonificante-delle famose “pastiglie Leone” e l’acqua del “Pian della Mussa”.

L’occasione è anche servita alla “Università delle tre età” per esporre le opere pittoriche dei soci, molto apprezzate dal pubblico.

Una domenica di sole e aria buona “a chilometri zero, o meglio a chilometri cinque”, erano i commenti di qualche camminatore che aggiungeva “non ho mai visto tanta partecipazione a Caselle in una domenica pomeriggio”.