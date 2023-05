Parlando di Diritti, la Commissione Speciale Pari Opportunità e per la promozione della Legalità ha deciso di celebrare il 17 maggio 2023 “Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia”. Per questo è stato calendarizzato per quel giorno (alle 20,45 in Sala Consiglio, via Torino 5, 2° piano) un incontro pubblico per ascoltare le Famiglie Agedo (associazione di genitori, parenti e amici di persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender), Arcobaleno e condividere le esperienze dell’autrice queer Elsi Perino, “casellese doc”.

Su questo tema Angela Grimaldi, Vice Presidente della Commissione, osserva: “Il miglior contrasto all’omo-bi-transfobia è la conoscenza. È importante ricordare, in questa giornata e non solo, quanto sia lesiva per la dignità umana un atteggiamento discriminatorio basato sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere. Viviamo con una paura irragionevole e immotivata nei confronti delle differenze, che si perpetra sulla vita dei nostri giovani attraverso stereotipi fino ad arrivare a forme di vero e proprio bullismo. Fondamentale diventa, quindi, sensibilizzare l’opinione pubblica al rispetto ed alla prevenzione della violenza e delle discriminazioni di genere”.

In tema di legalità, si pronuncia Chiara Mingrone, Presidente della Commissione: “Maggio è un mese molto importante per le iniziative della Commissione. Iniziative che possono essere riassunte in due parole: memoria e progressismo. Il nostro focus è quello di riflettere sul passato per creare un ambiente più consapevole ed accogliente. Per questo abbiamo deciso di proporre delle iniziative che coinvolgano la popolazione casellese nel suo insieme: dai ragazzi delle scuole medie alle famiglie. Ci auguriamo un’ampia partecipazione, ma, soprattutto, di far sì che le iniziative proposte facciano germogliare nella coscienza dei partecipanti un’idea più consapevole sul mondo in continua evoluzione in cui viviamo”.

Ecco gli appuntamenti in programma.

Nella mattinata del 18/05/2023, dalle ore 10,15 alle ore 12,00, Giovanni Impastato, fratello di Peppino Impastato (conduttore radiofonico noto per il suo attivo contrasto a “Cosa Nostra”, ucciso il 9 maggio 1978), in collaborazione con l’Associazione Calabrese, incontra presso la Sala Cervi le allieve e gli allievi dell’Istituto Comprensivo di Caselle Torinese delle classi seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado. Agli stessi allievi sarà proposto il concorso a premi “100 passi verso la legalità”, con scadenza consegna elaborati il 5 giugno e premiazione dei testi migliori durante il Settembre Casellese.

Il 23/05/2023, in occasione dell’anniversario della strage di Capaci del 23 maggio 1992, per tenere sempre vivo il ricordo dei caduti e per mantenere saldi i principi che ci hanno trasmesso, si svolgerà con tutte le classi dell’Istituto Comprensivo di Caselle Torinese la “Marcia per la legalità”. Il cammino partirà da piazza Falcone e si snoderà lungo via Carlo Cravero, piazza Boschiassi, via Guibert per terminare al Prato della Fiera, vicino al monumento contro le mafie, all’albero d’ulivo ed alla targa dedicati al piccolo Claudio Domino ed alle piccole vittime innocenti delle mafie. Ogni classe potrà preparare un lenzuolo bianco con sopra scritti “8 buoni motivi per combattere la mafia”.

Il progetto rivolto alla cittadinanza si svolgerà venerdì 26/5/2023 alle ore 20,45 al Prato Fiera vicino al monumento dedicato al contrasto alla mafia. Sarà ospite della serata, grazie alla collaborazione dell’Associazione Calabrese, il fratello del medico dott. Attilio Manca, Gianluca Manca. Nell’incontro con il familiare della vittima di mafia potremo conoscere la Storia di Attilio e di quanto la mafia possa essere invasiva e crudele anche con chi non ha mai tessuto relazioni con esponenti mafiosi.