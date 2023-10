E quindi uscimmo … a riveder le stelle

Questo era il titolo della conferenza, condotta dall’astronomo Walter Ferreri, svoltasi nel salone della Pro Loco di Caselle T.se venerdì 20 ottobre. La serata avrebbe dovuto infatti avere una parte finale dedicata all’osservazione col telescopio del cielo stellato e dei pianeti Giove e Saturno, ma le condizioni meteo sfavorevoli lo hanno impedito.

Il numeroso pubblico intervenuto non si è però certo annoiato. Walter Ferreri è infatti uno studioso e divulgatore scientifico di tutto rispetto. Ha svolto la sua attività professionale presso l’Osservatorio Astronomico di Torino, dove ha condotto attività di ricerca in particolare su stelle doppie, comete, Plutone. Ha svolto la sua attività anche presso osservatori stranieri, fra cui l’ESQ in Cile, dove ha scoperto circa una trentina di asteroidi. Per questo lavoro di ricerca, la comunità scientifica internazionale ha dato il nome “Ferreri” all’asteroide 3308 (1981 EP).

A Caselle, ove era già stato nel 2019 anche allora invitato dalla Pro Loco, Ferreri ha intrattenuto un pubblico interessato e curioso focalizzandosi in particolare su aspetti strani, e talvolta quasi inspiegabili, riguardanti il nostro sistema solare. Stimolato dalle domande del pubblico, Ferreri ha poi toccato anche altri argomenti come possibili altre forme di vita nello spazio, i prossimi viaggi spaziali, le aurore boreali (mostrando alcune foto scattate di recente in Norvegia).

Una serata indubbiamente interessante, che si è conclusa con la promessa da parte del prof. Ferreri di un’ulteriore futura visita, e con la degustazione finale di dolcetti e tisane offerte dalla Pro Loco.