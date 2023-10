Lutto cittadino per i funerali della piccola Laura

Ecco il Comunicato dell’Amministrazione di Caselle del 9 ottobre:

Con la presente si comunica che Mercoledì prossimo, 11 ottobre, a San Francesco al Campo saranno celebrati i funerali della piccola Laura Origliasso, la bambina che ha perso la vita nella tragedia del 16 settembre 2023. Per quel giorno il Comune di Caselle Torinese osserverà il lutto Cittadino, in segno di cordoglio e di vicinanza alla famiglia di Laura. Per l’intera giornata di mercoledì le bandiere esposte all’esterno della Sede Comunale saranno a mezz’asta. L’amministrazione Comunale parteciperà alle esequie con il gonfalone del Comune in rappresentanza della nostra comunità.

Alle ore 15 siamo tutti invitati – cittadini, scuole, commercianti, associazioni e organizzazioni di volontariato – a osservare un minuto di silenzio.