Prima giornata di ritorno e trasferta a Pianezza: il cielo nuvoloso non prometteva niente di buono e così è stato. Prima sconfitta nell’individuale per l’imbattuto Mario Chiadò Rana, sconfitta della coppia Paolo Da Ros-Enrico Castagno per 13 a 0; perdeva nel finale anche la terna Artuso Carlo-Michele Coletti-Valter Leonarduzzi 13 a 8 , così come la coppia Bartolomeo Riberi e Mario Cabodi.

Ultima giornata in casa contro la formazione della Chierese. Dopo una partita combattuta, con il risultato in bilico fino all’ultimo tiro, la coppia Bartolomeo Riberi-Giulio Fiorito ci regalava la vittoria. Pur giocando bene invece perdeva il suo secondo incontro Mario Chiadò Rana. Due errori della formazione a terne pregiudicano la partita di Michele Coletti-Valerio Borla-Enrico Castagno. Stupenda vittoria della coppia Mario Cabodi-Artuso Carlo che con una prestazione da incorniciare si imponevano per10-6. Risultato finale: Casellese – Chierese 4 – 4. Abbiamo chiuso il girone al terzo posto (ultimi) con un solo incontro pareggiato e tre sconfitte: come dice il saggio, si può solo migliorare.