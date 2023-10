Coppa Metropolitana a Borgaro

La Bocciofila di Borgaro ha ospitato una gara a terne valida per il Circuito Coppa Città Metropolitana. 20 le formazioni iscritte di cui una casellese, formata da Fernando Murzilli, Marco Crepaldi, Renato Biolatto. Avversari della nostra prima partita i giocatori della Bocciofila Salassese e vittoria di misura 8 a 7 allo scadere del tempo massimo di un’ora e quarantacinque minuti. Avversari della seconda partita una terna della Bocciofila Vianey: bella vittoria dei nostri per 13 a 3. Nei quarti di finale abbiamo dovuto vedercela con una terna della Bocciofila Chierese. Risultato di questa partita sempre in bilico fino all’ultimo tiro, con nostra sconfitta per un punto 12 a 13. Peccato.

