Cinque serate a tutta musica

Venerdì 16 settembre PAOLO VOGHERA QUARTET

Chirurgo per “quasi” tutta la vita, una professione non sempre facile, da dieci anni Paolo Voghera ne percorre una seconda per una passione che prima ha preso il cuore e piano piano anche la testa: il jazz. Musica a volte complessa ma che se studiata e interpretata con sentimento, arriva all’ascoltatore.

Paolo Voghera Trio/ Quartet, nato dall’unione di musicisti che condividono questa passione, è presente sulla scena torinese da circa 8 anni. Fra i locali di Torino dove si esibisce, Il Capolinea dell’8, Il Molo di Lilith, Il Cortile del Maglio. La formazione ha ospitato nel volgere degli ultimi tre anni numerosi musicisti professionisti quali: Alfredo Ponissi, sassofono tenore, flauto; Luca Biggio sax tenore, sax alto; di recente in Quartetto con Giorgio Ardrizi alto sax, Fulvio Vaanlar flicorno.

Lo stile appartiene alla Main Stream jazzistica con esecuzione di Standard Americani degli anni ’30- ’40-’50. Da circa un anno il gruppo propone anche pezzi originali scritti da Paolo Voghera.

L’attuale formazione del Trio comprende Paolo Voghera pianoforte, Alessandro Degani cbs, Marco Ferrero drums.

Sul palco di Caselle la formazione si presenterà in Quartetto grazie alla presenza del musicista, autore e arrangiatore torinese Alberto Borio. Con camicia hawaiana e bermuda, che sono il suo look autoironico e marchio di fabbrica, Alberto Borio si esibirà al trombone.

Sabato 17 settembre I GI.AMP

I Gi. AMP sono un gruppo che si diverte ad arrangiare in chiave rock i migliori successi della musica pop, sia italiana che internazionale. La band, formatasi nel 2016, vede assieme persone che non si prendono troppo sul serio, ma cercano durante l’esibizione di coinvolgere il pubblico, improvvisando siparietti cabarettistici tra un brano e l’altro. Si crea così un clima di spensieratezza e ironia.

D Domenica 18 settembre I CHARLATOWN E SIMONE FUMO

La serata, gestita dall’Associazione casellese Stella Polare, vedrà nella sua parte iniziale alcuni ragazzi dell’associazione esibirsi sul palco con l’aiuto di basi musicali.

Sarà poi la volta del cantautore e musicista Simone Fumo, che si esibirà assieme alla band dei Charlatown.

Simone Fumo, classe 1989, comincia a suonare la chitarra cantando i successi dei più grandi cantautori italiani. Comincia poi a scrivere testi spaziando tra i temi e i generi, mescolando il pop italiano al rock, indie, blues ottenendo un sound fresco e innovativo. Nel 2017 esce il primo singolo intitolato “Libero”; seguono altri due singoli “Ho deciso che sei Mia” e “Tutto normale” colonna sonora di Miss Italia Piemonte 2018.

“Ogni mio brano e ogni mio progetto è mirato e mai banale. Voglio lasciare qualcosa di me all’ ascoltatore” dice Simone Fumo.

I Charlatown nascono nel 2016 da un’idea di Marco Candellero, batterista, ed Emanuela Tarantino, cantante e leader del gruppo, una party band dal carattere piuttosto alternativo e goliardico. Nel repertorio brani ballabili rivisitati secondo il gusto personale degli esecutori. Il tutto sviluppato grazie alla grande esperienza musicale di Luciano Ferraro, il chitarrista solista, e Daniel Belasco, bassista di grande spessore. Infine, gli arrangiamenti del maestro e tastierista Angelo Zucco completano il prodotto musicale dei Charlatown includendo brani anni 70 80 90 della musica rock dance e pop.

Lunedì 19 settembre ORNELLA’S GROUP

L’orchestra Ornella’s group nasce nel 2005, formata da sette elementi provenienti da orchestre professioniste. Il gruppo partecipa al Sanremo Orchestre nel 2015. Ornella, la voce solista, coadiuvata da altre due voci maschili, è figlia d’arte. L’orchestra, formata da musicisti polivalenti, può contare su una sezione fiati al completo che si amalgama con fisarmonica, piano e percussioni. Questo le permette di spaziare in tutti i generi del liscio e nei sapori latini.

Martedì 20 settembre FIVE HUNDRED

Nati nel 2015 con la passione e la voglia di fare musica, band emergente tra quelle del nostro territorio, hanno partecipato a numerosi live e a diversi concorsi salendo su palchi come Hiroshima Mon Amour, il Gru Village e l’Ariston di Sanremo. Nel 2017 hanno vinto a Cirie’ il prestigioso premio nazionale “Senza etichetta”, con presidente di giuria il Maestro Mogol. Nel 2021 è uscito il loro singolo “Adrenalina”.