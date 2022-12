Un magico Natale anche per Caselle

S‘io fossi il mago di Natale farei spuntare un albero di Natale in ogni casa, in ogni appartamento dalle piastrelle del pavimento, ma non l’alberello finto di plastica dipinto

che vendono adesso all’Upim:

un vero abete, un pino di montagna,

con un po’ di vento vero

impigliato tra i rami,

che mandi profumo di resina

in tutte le camere,

e sui rami i magici frutti: regali per tutti.

Poi con la mia bacchetta me ne andrei

a fare magie

per tutte le vie.

(Gianni Rodari)

Ecco questo non è l’augurio del Mago del Natale ma della nostra Associazione Pro Loco.

Che sia un Natale sereno e tranquillo per tutti. Penso che sia il miglior augurio che in questo 2022 si possa portare in ogni casa, ed in ogni parte del mondo anche, a casa

di quei signori che tanta guerra stanno distribuendo e tanto male stanno facendo.

Nel nostro piccolo, nella nostra cittadina ci impegniamo tutti, tutte le Associazione e in primis l’Amministrazione Comunale per rendere queste festività un momento di serenità e di pace come dovrebbe essere. Sui social che molte volte trovo occasione di lamentele e di

critiche, si sta parlando molto di questo Natale. Natale 2022: Caselle si colora di gentilezza!

Ebbene è già Natale quando si cerca di fare qualcosa di buono, è già Natale se si pensa al risparmio vista la crisi energetica mondiale, è già Natale se si agisce per il bene, insomma sarà un Natale lilla e viola ma, voglio dire, se ci mettiamo tutti insieme e collaboriamo senza lamentarci e per costruire qualcosa insieme, ebbene … è già Natale.

Tante sono le iniziative per trascorrere queste festività, e io vi ricordo quelle della Pro Loco.

Venerdì 2 dicembre nella chiesa di Santa Maria si è tenuto, in collaborazione con l’Unitre e La Forgia, il concerto natalizio della Corale Città di Borgaro.

Domenica 4 dicembre abbiamo partecipato alla Fiera di Sant’Andrea con il nostro solito

stand ed in più quest’anno abbiamo distribuito “polenta e spezzatino”. Il ricavato è andato

alla Parrocchia di Caselle.

Mercoledì 7 dicembre abbiamo acceso il Natale in Piazza Boschiassi con gli alberi addobbati

dagli alunni dell’Istituto Comprensivo e offerto cioccolata calda a tutti.

Giovedì 8 dicembre si è tenuta in Sala Cervi la seconda lettura animata intitolata “Il fiutastreghe”, rivolta in particolare ai bimbi dai 5 ai 10 anni, in collaborazione con la compagnia teatrale di Lunathica.

Domenica 11 dicembre, sempre in Sala Cervi, si è tenuto il concerto Gospel del Coro New

Alveo Choir di Ceretta di San Maurizio, che ha riscosso molto successo.

Venerdì 16 dicembre presso l’Oratorio San Luigi in collaborazione con la Caritas di Caselle

e la Cooperativa Frassati, abbiamo distribuito la cioccolata calda.

Sabato 17 dicembre alle ore 21 ci sarà in Sala Cervi un grandioso spettacolo “Cose (Nostre)

dell’Altro Mondo!” che chiuderà ufficialmente le celebrazioni del 50° di Cose Nostre. Non mancate: sarà uno spettacolo orchestrato dal Direttore di Cose Nostre Elis Calegari con ospiti molto illustri.

Domenica 18 dicembre alle ore 10,30 nella chiesa di Santa Maria ci sarà la Santa Messa

in onore ai nostri soci defunti.

A seguire, in piazza Boschiassi, la presentazione della casetta di legno consegnata alla Pro Loco dall’Amministrazione Comunale. Ci sposteremo quindi in via Madre Teresa di Calcutta dove, di fronte alla sede Pro Loco, sarà presentata ai soci la rotonda allestita in lilla grazie al lavoro dei nostri volontari. Seguirà, alle 13 in sede Pro Loco, il tradizionale Pranzo annuale dell’associazione. Vi invito a prenotare al n. 011 9962140 o al n. 333 8672920; il menù è strepitoso ed è cucinato dal nostro supercollaudato Catering.

Alle 17 di domenica 18 dicembre sempre in Sala F.lli Cervi si terrà la replica dello spettacolo

“Cose (Nostre) dell’Altro Mondo”.

Sabato 24 dicembre dalle ore 22 all’una saremo presenti in Piazza Boschiassi per la tradizionale distribuzione della cioccolata calda e del vin brulè, per gli auguri a tutti i Casellesi.

Termineremo questo 2022 con il Veglione di fine anno. Quest’anno come l’anno scorso

abbiamo organizzato questa bellissima festa con la quale aspetteremo con ottimo cibo

e ottimo intrattenimento questo2023. Abbiamo avuto molte richieste visto il successo dell’anno scorso e con molta gioia brinderemo insieme al nuovo anno.

Per chiudere il periodo delle feste natalizie, ci ritroveremo l’8 gennaio alle 11 in Sala Cervi

per un doppio appuntamento: la cerimonia di consegna di medaglia e pergamena al Casellese dell’Anno 2022, e a seguire la premiazione dei vincitori del concorso Natale 2022 “Caselle si colora di gentilezza”, con la contestuale consegna dei BuoniSpesa previsti dal regolamento. Poi, per chi vuole, il Pranzo della Gentilezza presso la sede del Gruppo Alpini.

Vi ricordo infine il tesseramento Pro Loco: con la tessera sostenitori avrete un sacco di vantaggi presso i commercianti del paese ed il giornale Cose Nostre gratuito per tutto il 2023.

Termino il mio articolo con il motto di Blaise Pascal da noi scelto per la campagna sulla

gentilezza: “Le parole gentili con costano nulla ma ottengono molto”.

Buone Feste a tutti, e che l’anno nuovo sia pieno di felicità e ricco di magiche sorprese!