Vigilia di Natale particolare oggi pomeriggio a Caselle. A darsi appuntamento, per iniziativa del locale Motoclub, e col patrocinio del Comune di Caselle, gli amanti delle due ruote che hanno sfidato il tempo uggioso e un fondo stradale non proprio ideale.

Il ritrovo era in piazza Matteotti, davanti alla vecchia stazione. Erano presenti, per l’amministrazione comunale, la vicesindaco Giuliana Aghemo e il consigliere Antonino Bocchetta. Verso le 15 la partenza del corteo dei Babbo Natale motociclisti, che hanno percorso per un paio di volte l’anello del centro cittadino.

