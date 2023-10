Un affettuoso abbraccio.

A tutti giunga l’augurio di un buon mese di ottobre che, come da tradizione, ci regalerà le armonie autunnali più belle . Con il mese di ottobre inizia ufficialmente l’autunno: i colori cambiano, le temperature calano e l’inverno si avvicina.

Tutto diventa più lento, meno frenetico e potremmo avere più tempo a disposizione per riflettere, per rilassarci.

Ci siamo lasciati settembre alle spalle, e quello che doveva essere il mese più bello dopo le vacanze, il mese della nostra Festa Patronale che, da un anno stavamo aspettando, purtroppo ci ha portato tanto dolore e profondo dispiacere.

Dopo il terribile incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato 16 settembre, come ben sapete, a causa dello schianto di un aereo delle Frecce Tricolori nel territorio di San Francesco al Campo, nulla è più stato come prima.

Il tempestivo atterraggio del bravissimo pilota ha scongiurato sciagure ben peggiori, ma purtroppo il rottame dell’aereo ha però proseguito la sua corsa sfondando le reti di recinzione e colpendo una macchina che stava transitando con a bordo un’intera famiglia che ha avuto come unica colpa l’essersi trovata nel posto sbagliato nel momento sbagliato. Un crudele destino ha voluto che una piccola bimba di cinque anni, Laura Origliasso, abbia perso la vita, e non c’è pena più grande.

Ricordo perfettamente quel pomeriggio: tutto ci sembrava irreale e lo sgomento serpeggiava tra i volontari della nostra Piola. Avevamo iniziato la Festa Patronale da meno di 24 ore, eravamo pronti a dispensare e condividere gioia, ci siamo invece ritrovati, attoniti, immersi nel dolore. Ci è sembrato corretto annullare immediatamente l’esibizione dell’orchestra invitata e la nostra decisione è stata poi confortata di lì a breve dall’ordinanza del Sindaco, il quale comunicava che per tutto il mese di settembre i festeggiamenti sarebbero stati interrotti. Decisione doverosa e da noi condivisa, che però andava a cozzare con tutto ciò che avevamo predisposto per la nostra Piola. Se è stato relativamente facile bloccare i gruppi musicali che avevamo invitato a esibirsi, facendo comprendere quanto poco rispettoso del lutto potesse risultare qualsivoglia intrattenimento musicale, molto più difficile arrestare un processo cominciato parecchi giorni prima, col montaggio dello stand, lo stivaggio di chili e chili di derrate alimentari deperibili.

Una festa la puoi rimandare o sospendere con qualche giorno di anticipo ma noi c’eravamo dentro completamente dal giorno prima. Il sabato sera abbiamo così effettuato un servizio veramente ridotto, chiuso per lutto la domenica sera e mantenuto nelle serate di lunedì e martedì il solo servizio di ristorazione. So che qualcuno ha criticato la nostra scelta e alcuni commenti sui social li ho trovati particolarmente ingrati e ingiusti, come se non si conoscesse lo spirito che da sempre anima la gente della nostra Pro Loco. Qualcuno può forse pensare che non avessimo la morte nel cuore in quelle serate? Qualcuno può forse credere che le nostre iniziative siano fatte per mero scopo di lucro?Totalmente fuori luogo certi pensieri, che solo gli “indignati di professione”, i “ moralisti da tastiera” possono concepire.

Devo ringraziare i tantissimi volontari e, la gente comune che, sebbene ferita da quanto accaduto ha fatto da scudo a questa Associazione, facendo partire una vera e propria cordata con unico scopo quello di non sciupare e smaltire parte degli alimenti presenti nelle celle frigorifere.

Ringrazio veramente anche chi si è presentato in Pro Loco con tanto affetto e ha acquistato ciò che poteva tornare utile a casa propria aiutando in qualche modo la nostra Associazione.

Ringrazio anche le Associazioni che a noi si sono unite, come accade in questi casi, in una gara di solidarietà e ci hanno aiutato nel sistemare i prodotti più facilmente deperibili.

Ringrazieremo queste persone che ci hanno dimostrato il loro affetto con una cena in Pro Loco che si terrà il 18 novembre perché l’unione fa la forza e loro di forza ce ne hanno data veramente tanta.

Naturalmente sono state annullate tutte le rappresentazioni che avevamo messo in calendario …il coro della domenica pomeriggio, il decennale delle” Caselle d’Italia”, previsto anche per la domenica pomeriggio, i giochi in piazza del Lunedì pomeriggio, non ci sembrava giusto fare festa in quei giorni così tristi.

E ancor oggi il cordoglio non smette di restare nelle nostre menti e nei nostri cuori.

Abbiamo deciso di concludere questo Settembre Casellese con l’ultimo appuntamento che avevamo in programma.

Venerdì 29 settembre è stata messa in scena in Sala Cervi la replica dello spettacolo teatrale con la compagnia “Il Palcoscenico”, con l’idea che il teatro è una forma di arte più che di spettacolo.

Ora dobbiamo in qualche modo guardare avanti, ai mesi che ci porteranno a fine anno.

Giovedì 26, alle ore 20,45, presso la sede Pro Loco, in Via Madre Teresa di Calcutta, il Direttore di Cose Nostre, Elis Calegari, presenterà il libro “il Titanic delle pensioni” , intervistando l’autore, Sergio Rizzo. La serata è stata resa possibile dalla collaborazione messa in atto con la libreria “Ca’libro” di Ciriè di Matteo Perin e, se tanto mi dà tanto, sarà un interessantissimo appuntamento a cui consiglio di non mancare.

Novembre vedrà in corso i lavori per la scelta del “Casellese dell’anno” e ci vedrà impegnati anche quest’anno in un progetto ministeriale rivolto ai minori del nostro Comune.

Segnalazioni e candidature saranno ben accette.

Insomma nonostante tutto la Pro Loco fatica a stare ferma, tante cose abbiamo da proporre al nostri cittadini per valorizzare sempre di più il nostro territorio e coinvolgere i soggetti che ci abitano.

“La nostra più grande forza non sta nel non cadere mai, ma rialzarci ogni volta che cadiamo”, (Confucio).

Ringraziandovi ancora una volta, vi aspetto in sede: ora più che mai ci servono le idee e le vostre proposte.

Un affettuoso abbraccio.

