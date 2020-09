Dopo la pausa estiva, riparte lunedì 7 settembre 2020 la piscina comunale di viale Bona 33, gestita dalla Società Sportiva Dilettantistica GRACE s.r.l.

Immutate le prescrizioni relative alla prevenzione del Covid-19, già sperimentate dopo la prima riapertura, dopo il lockdown, dello scorso 15 giugno. Fra le principali: si nuota con limitazione di cinque persone per ogni corsia; le mascherine si tolgono solo in acqua e sotto le docce; utilizzo di docce e phon una sì e una no; ancora sospesi i corsi di acquaticità, dato che l’istruttore non può scendere in acqua.

Per il resto il gestore Cesare Bardella fa il possibile per garantire un ambiente accogliente e familiare. “Vieni a nuotare con noi, troverai dei nuovi amici con i quali svolgere una sana e divertente attività sportiva!” questo l’invito riportato sulla pagina Facebook della piscina. Sulla stessa pagina sono riportati gli orari di dettaglio in cui potete trovare l’impianto aperto per il nuoto libero.