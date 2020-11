Bellissima iniziativa quella avviata dalla sezione Lions Club Caselle Torinese Airport per la

raccolta degli occhiali usati.

Moltissime richieste provengono non solo dall’Africa, ma anche da zone disagiate dell’Italia, dove mancano risorse e un paio d’occhiali diventa gioco forza il buon ultimo nella lista dei bisogni.

Così ci precisa il Presidente Lions dottor Stefano Dinatale, il quale in prima persona nel suo ambulatorio ha predisposto l’apposito raccoglitore, così come se ne trovano in diversi altri punti commerciali della città.

I pezzi vengono poi selezionati, riparati quando necessario, ripuliti, sanificati e catalogati in funzione del tipo di lente. Un lavoro questo offerto gratuitamente a cura del negozio di “Ottica Novecento “ della nostra città, dalla dottoressa Patrizia Brentan, che poi invierà il materiale al “Centro Italiano Lions Raccolta Occhiali Usati” a Chivasso.

In questo sito un successivo lavoro di catalogazione e inserimento su un portale di tutta l’occhialeria pervenuta, servirà per mettere in rete una sorta di archivio dell’usato, utile agli enti accreditati per formulare le richieste dei loro bisogni.

La solita foresta che cresce senza fare rumore.

Ricordiamo quindi a tutte le famiglie di guardare nei loro cassetti e nelle loro cianfrusaglie se dispongono di occhiali usati, purché in buono stato, di qualunque tipo o forma e di farli pervenire presso i seguenti punti raccolta:

-Dottor Stefano Dinatale, Medico di Famiglia, Caselle Torinese Via Roma 19

-RSA “Nuovo Baulino”, Caselle Torinese-via Aldo Moro 33

-Ottica Novecento Caselle Torinese, via Torino 69

-Studio Dentistico San Grato, Caselle Torinese, strada Filatoio 41

-Dottor Renato Turra, Pediatra di Libera Scelta, Caselle Torinese, via Savonarola 12

-Ortopedia Vietti Caselle Torinese, Via Cravero 23

-Dottoressa Laura Goia, medico di famiglia, Mappano, via Raffaello Sanzio 15.

-Farmacia dell’Assunta, Caselle Torinese , Via Circonvallazione,34

Un cassetto sarà un po’ più libero, ma l’occhiale e la sua lente potranno diventare invece per molti motivo di gioia per poter gustare nuovamente il piacere di leggere e di scrivere.