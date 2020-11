In tempi così difficili, in tempi così bui non certo per quanto vedono i nostri occhi, ma per quanto sente, o meglio non sente il nostro “io”, il Presidente Lions Club Caselle Airport, dottor Stefano Dinatale, ha lanciato la nuova campagna “Psicologia dell’emergenza”.

Certamente Lui, da medico di famiglia, si è reso conto più che mai di quanto necessitano molte persone che soffrono questo “distanziamento sociale”.

Per venire dunque incontro a chi ha necessità e non può permettersi l’onere di uno psicologo a pagamento, i Lions hanno lanciato questo “service”, utile più che altro a supportare stress, ansia, e solitudine.

Quanto abbiamo bisogno di stringere una mano, di un sorriso, di una parola, di un momento di intimità, che ora ci è negato.!

Questa campagna, di alto valore sociale, è seguita da una psicologa psicoterapeuta appositamente formata in materia di psicologia di emergenza.

E’ questo un servizio completamente gratuito, totalmente anonimo e garantito dal segreto professionale.

Si attiva con estrema facilità componendo da rete mobile il numero telefonico: 366.4811310 e scrivendo il messaggio: MI SERVE SOSTEGNO.

Alla ricezione del messaggio avverrà la successiva richiamata, non è necessario lasciare altri dati: né il proprio numero telefonico in quanto compare direttamente dal sistema e neppure il proprio nome e cognome.

Il tutto quindi nel massimo anonimato a garanzia di assoluta riservatezza.

Grazie Presidente, grazie Lions: sicuramente tutti coloro che beneficeranno del vostro service ve ne saranno grati, come lo siamo anche noi, orgogliosi di diffondere da queste colonne il vostro volantino.