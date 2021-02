Terminato martedì 23 febbraio scorso il service delle visite audiometriche organizzato dal Lions Club Caselle Torinese Airport, attraverso il suo Presidente, il dottor Stefano Dinatale.

Grande soddisfazione per l’iniziativa che ha visto impegnato lo specialista audiometrico in parecchie visite tutte preventivamente prenotate e tutte completamente gratuite, rientranti appunto nel nutrito programma dei “service” lanciati dai Lions casellesi.

Diversi pazienti, che avevano sottovalutato il problema, dopo la visita audiometrica, hanno preso atto dell’importanza di mantenere l’udito a livelli accettabili per una miglior qualità della loro vita di relazione, hanno preso atto che per la loro patologia sarebbero serviti approfondimenti terapeutici, quali il posizionamento di apparecchi acustici, mentre ad altri è stato semplicemente diagnosticato il classico tappo di cerume.

Il successo registrato ha permesso di poter programmare la replica della iniziativa scadenziandola ogni sei mesi.

Ne daremo notizia quando verrà riproposta una nuova campagna.

“Intanto invito tutti coloro che percepissero reali difficoltà nell’udito, di non sottovalutare la patologia e di iscriversi a queste, o altre iniziative simili, in modo tale da poter correre immediatamente ai ripari prima di ogni ulteriore aggravamento”, prosegue il dottor Dinatale.