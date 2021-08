Sono ormai passati quattro anni dalla nascita del nuovo Comune di Mappano. I contenziosi insorti su tanti fronti, e in particolare le pendenze economiche nate fra i comuni cedenti e la nuova municipalità, si sono trascinate finora, ma la voglia di chiudere sembra ora prevalere.

C’era già stato, a fine giugno scorso, l’accordo bilaterale fra il sindaco Grassi di Mappano e la sindaca Piastra, che ha sistemato le pendenze relative in particolare al canale scolmatore che serve a Settimo ma corre per buona parte su territorio mappanese.

Nella mattinata di mercoledì 4 agosto si è aperto il tavolo di trattativa, bilaterale, fra Mappano e Caselle. L’incontro, sollecitato anche dalla Prefettura, si è svolto a Caselle, nel municipio di piazza Europa. La riunione, a cui ha partecipato anche il segretario generale della Città Metropolitana Alberto Bignone, è servita a impostare l’attività e stendere l’agenda delle partite aperte.

Per il sindaco di Caselle Luca Baracco il clima dell’incontro è stato costruttivo e collaborativo, tanto da far ben sperare per il prosieguo della trattativa. Anche il sindaco Grassi, nel comunicare che altri tavoli di trattativa partiranno a settembre con Borgaro e Leini, ha espresso l’auspicio di poter chiudere entro il 2021.