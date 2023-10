Un nuovo defibrillatore a Mappano

Era il 17 giugno scorso quando un numeroso pubblico presente alla “Partita del cuore” applaudiva le squadre che si cimentavano in una amichevole sfida. Erano i medici di famiglia, capitanati dal nostro dottor Stefano Dinatale, ideatore e organizzatore dell’evento, contro i medici specialisti da una parte, la Croce Rossa Comitato di Mappano contro la Mappanese dall’altra. Un grande tifo, una grande partecipazione di pubblico che premiava l’evento anche attraverso il versamento libero di un’offerta rivolta alla raccolta fondi per l’acquisto di un defibrillatore. Terminate tutte le formalità burocratiche, la sera del 26 ottobre scorso, presso la sede dell’A.S.D. Mappanese, il suo presidente Andrea Graneri ha convocato una conferenza stampa, presenti il dr. Dinatale e il presidente del comitato mappanese della CRI, Riccardo Giuliano, dove è stata resocontata la cifra raccolta attraverso il versamento dell’assegno di 1.562 euro. Il presidente CRI, nel ricevere la somma, ha ribadito l’impegno dell’ente da lui rappresentato di posizionare il defibrillatore, a cura del Comune di Mappano, presso i campetti di Via Tibaldi.

È stata anche un’occasione, da parte di Giuliano, che vediamo ritratto nella foto insieme a Dinatale e Graneri, per ribadire ancora una volta l’importanza di avere una grande diffusione di questi strumenti che diventano sempre più indispensabili in caso di improvvisi arresti cardiaci. L’impegno della CRI locale è anche quello di farsi portatrice di formazione verso i cittadini nel poter utilizzare senza alcun rischio, questi dispositivi che vengono acquistati dalla società EMD-112 la quale offrirà un nuovo defibrillatore, laddove si potrà produrre la certificazione che il loro utilizzo abbia contribuito a salvare una vita umana.

A conclusione il dottor Dinatale si è augurato di poter proporre un prossimo appuntamento per una nuova sfida nella primavera del 2024.