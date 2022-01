L’Amministrazione Comunale ha stanziato 650.000 euro per la riasfaltatura di strade e il rifacimento dei marciapiedi e dei cordoli ammalorati dal clima e dal sale che viene sparso contro il gelo. Saranno spesi nei prossimi mesi, a partire già dall’inizio di marzo, quando il rialzo delle temperature sarà più favorevole all’apertura di cantieri stradali.

L’annuncio arriva dall’Assessore ai Lavori Pubblici di Caselle, Giovanni Isabella: «Sono tutti investimenti che effettuiamo con fondi propri dell’Ente, utilizzando l’avanzo di gestione. So che siamo arrivati un po’ lunghi, ma le problematiche prima legate alla nascita del Comune di Mappano (che ci ha tolto risorse umane senza la possibilità di sostituirle per due anni come previsto dalla norma istitutiva della nuova municipalità) e la pandemia poi, con tutte le conseguenze che ne sono derivate, hanno bloccato l’operatività del Comune. Ora siamo pronti a ripartire per dare risposte concrete ai cittadini».

Vediamo l’elenco dei lavori in programma:

– rifacimento della strada da piazza Canavera a via Gibellini, con la realizzazione di un attraversamento sicuro davanti all’Ufficio Postale. Il costo previsto è di 245.000 euro.

– Riasfaltature in via Battisti, via Sauro, via alle Fabbriche (parte), via Madonnina, via Venaria, rotatoria di via Colombo. Costo totale previsto 122.000 euro, con affidamento lavori alla ditta Brillada snc di Borgaro.

– Marciapiedi da via Martiri a viale Bona fino all’altezza dell’Asilo Nido Comunale. Costo 65.000 euro, con affidamento alla ditta Sovesa Srl di Settimo T.se.

– Sistemazioni stradali, con interventi suddivisi in 13 lotti, in via Filatoio, via Accossato, via Circonvallazione (davanti alla stazione ferroviaria GTT), via Pertini, strada Mappano, rotatoria di viale Bona. Costo 160.000 euro, con affidamento lavori alla Maplex Srl di Alpignano.

– Ricordolatura dei marciapiedi di strada Ciriè, via Suor Vincenza, via Colombo e piazza Falcone.