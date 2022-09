Al signor Sindaco

del Comune di Caselle T.se

Giuseppe Marsaglia

Agli Assessori competenti

INTERROGAZIONE presentata dal Gruppo Consiliare di Progetto Caselle 2027 e da

discutere nel prossimo Consiglio Comunale

OGGETTO: Beni confiscati alle mafie

PREMESSO che:

Su Geoblog di Libera Piemonte si legge che a Caselle esistono due immobili confiscati

alle mafie, in particolare alla ‘ndrangheta:

– in viale Alcide Bona, 43 una villa che si compone di 7,5 vani oltre ad autorimessa

di mq 22 e tettoia di mq 43. In sede di prevenzione, nel 2013 il Tribunale di

Torino ne ha disposto la confisca definitiva.

– In via Goretta, 100 un appartamento in condominio, del quale nel 2018 il

Tribunale di Torino ha disposto la confisca definitiva tramite misura di

prevenzione.

RICORDATO che:

– I beni confiscati alle mafie e alla criminalità organizzata sono quelli per cui è

previsto il riutilizzo ai sensi del Codice delle leggi antimafia e delle misure di

prevenzione (D.L. 6/9/2011 n.159).

– La legge n. 109/96 ha stabilito il principio del riutilizzo per fini pubblici e sociali

di questi patrimoni, al fine di compensare direttamente le comunità sul cui

territorio si sono dispiegate le attività criminali e scalzare il valore negativo dei

simboli del potere mafioso.

– Questi beni possono essere trasferiti anche al patrimonio indisponibile dei

comuni per fini istituzionali, sociali o economici.

– I Comuni possono gestire direttamente il bene, anche consorziandosi tra loro,

oppure assegnarlo in concessione gratuita a un soggetto gestore del terzo

settore, associazioni e organizzazioni di volontariato, cooperative sociali o di

altro tipo purché a mutualità prevalente e senza scopo di lucro, operatori

dell’agricoltura sociale, enti parco, comunità e centri di cura e recupero.

Oppure, in caso di irrealizzabilità dei casi precedenti, il bene può essere usato

per scopo di lucro e affittato e i proventi riutilizzati per fini sociali.

Ai sensi dell’art. 37 del regolamento con la presente interrogazione, per la quale si

richiede risposta scritta da discutere la prossima seduta del Consiglio Comunale, si

domanda:

– se le notizie, sopra riportate e pubblicate su Geoblog di Libera Piemonte

corrispondono al vero e sono esatte,

– se l’Amministrazione Comunale ha intenzione di chiedere l’assegnazione degli

immobili per le finalità di cui alle leggi ricordate,

– se l’Amministrazione Comunale ha preso contatto con l’Agenzia Nazionale per

l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati alla criminalità

organizzata ANBSC,

– se non sia opportuno di pubblicare sul sito istituzionale del Comune l’elenco dei

beni confiscati alla mafia presenti sul nostro territorio,

– se non ritiene l’Amministrazione Comunale che la presenza, nella nostra città,

di beni confiscati alla ‘ndrangheta rappresenta un serio indizio di

“interessamento” da parte della criminalità organizzata.

il Capogruppo Consiliare

Endrio Milano