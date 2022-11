Tutta in rosa la giornata della salute che si terrà domenica 27 novembre prossimo a partire dalle 9.30 a Borgaro. Organizzato dal Lions Club Caselle Torinese Airport questo service è di alto valore sociale, ma anche economico, come ci sottolinea Mara Grivet Fetà, in quanto “ogni visita specialistica svolta nel privato non costa meno di 70 euro e, se si considera che il paziente può svolgere tutte e quattro le visite, il valore economico del service-gratuitamente offerto ed in vero tema di “servizio” ai cittadini-assume un valore globale di 280 euro”.

“Stupende queste sei meravigliose signore, che amano definirsi ragazze”, prosegue Mara Grivet e che prestano la loro professionalità e il loro tempo libero a opere meritorie e utilissime: prevenzione e salute. Questa la miglior ricetta che ci hanno insegnato i soci del nostro Lions negli ormai collaudati service già svolti nel tempo.

Prenotazione obbligatoria al numero telefonico: 347.7610974- Le visite si svolgeranno a Borgaro presso OSMOS Via Primo Maggio, 6.