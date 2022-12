Il 2022 sta per concludersi e Caselle si appresta a vivere il suo Natale, una festa post Covid, con bagliori di normalità, serenità e gentilezza. Almeno, questo è ciò che, tutti noi ci auguriamo.

La fase conclusiva di quest’anno vede la definizione del resoconto finale che, oltre alla chiusura in positivo, presenta dei punti di forza, che possono interessare ogni cittadino, aldilà delle competenze finanziare, che ciascuno di noi ha.

A dispetto dell’aumento vertiginoso di utenze e beni di prima importanza, nessuna delle tariffe comunali ha subito un aumento, nonostante gas e luce abbiano registrato un notevole rincaro.

A fronte di ciò, il Comune ha erogato un contributo per il ” Caro energia” alle famiglie con ISEE fino a 15.000 euro.

Altro sussidio erogato è quello relativo al trasporto per portatori di handicap.

Caselle aggiungerà, presto, altri cantieri!

Sono stati approvati importanti progetti per opere pubbliche. Il 2023, infatti, vedrà impegnati oltre 1 milione di euro per l’asfaltatura delle strade. Le previsioni di bilancio per il futuro interesseranno diversi settori della nostra comunità: scuola, sport, arredo urbano, anziani, commercio e quanto necessiti di un intervento importante e soddisfacente. Questa prima fase amministrativa è stata caratterizzata da interventi di urgenza ed è stata anche una fase organizzativa e di monitoraggio. Caselle necessita di un piano di interventi notevole, che vanno ad aggiungersi a quelli già in atto. I tempi burocratici canonici e l’impegno dell’amministrazione permetteranno di realizzare quanto possibile nel rispetto delle aspettative del cittadino.

Si conclude un anno importante, un anno di cambiamenti amministrativi e di problematiche mondiali, che colpiscono, inesorabilmente, le nostre piccole realtà. Ma, noi saremo forti e ciascuno farà la sua parte, per fronteggiare ostacoli, dubbi e problemi, dando un senso a questo Natale e gettando le basi di speranza ed impegno per l’anno che verrà. Caselle è in festa e per questo sarà Natale per tutti.

Auguri a tutti da parte del gruppo “Caselle nel cuore”.