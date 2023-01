Sabato 31 gennaio 1998 – sabato 28 gennaio 2023.

Iniziava 25 anni fa il nostro cammino come volontari di A.I.R.C. Associazione Italiana Ricerca Cancro. Il nostro impegno voleva significare un piccolo contributo, una piazza in più per portare risorse per combattere una delle più grandi piaghe dei nostri tempi, una nuova peste, che, allora come adesso, si insinua nelle vite di ogni età, senza differenza alcuna, e sono ancora moltissimi coloro che, pur con le cure più avanzate, si devono arrendere.

25 anni, freddo feroce, sono i giorni della merla, per fortuna abbiamo sempre avuto la possibilità di un riparo. I primi anni la sezione casellese degli Alpini ci allestiva i gazebo in piazza Boschiassi, poi è arrivata la Croce Verde, Sezione di Borgaro e Caselle, e l’unione delle risorse da sempre i suoi frutti. Un ricordo è doveroso verso chi sin dal primo giorno e fino a che è stato loro concesso è stato partecipe, Daniele e Guido e a tutti coloro che, oggi come allora, una squadra di amici prima di tutto, continua a sfidare freddo e incertezze, perché la vera sfida è un’altra: la speranza e la sensibilizzazione nella ricerca e cura oncologica.

Sabato 28 gennaio dalle 8 sino ad esaurimento scorte in piazza Boschiassi a Caselle Torinese offriremo reticelle di arance, miele e marmellata.