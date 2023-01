La magica atmosfera natalizia, nostalgicamente, ci lascia, ma la scia di questo Natale continua a splendere nei cuori della nostra città, quest’anno vestita da colori diversi, particolari e pregni di significato. Sono i colori del ” fare” concretamente senza preamboli, senza fronzoli, senza ipotetiche teorie. Fare, attuare, rendere realtà ciò che si è pensato per la nostra città, anzi, per il commercio della nostra Caselle. L’idea del concorso “Gentilezza” è diventata oltre che, un’idea, una concreta azione economica, volta a favorire il commercio casellese grazie ai premi designati ed attribuiti alle categorie partecipanti. Il concorso ha visto una massiccia partecipazione! Le categorie concorrenti erano tre : associazioni, cittadini e commercianti. Tutti hanno dato il meglio in fatto di addobbi a tema ” gentilezza”. I premi designati sono tre per categoria. Nello specifico, il primo premio pari a 500 euro, il secondo premio pari a 300 euro ed il terzo premio pari a 200 euro, per un totale di 1000 euro per categoria. Premi in denaro anche per le scuole di Caselle da distribuire a tutte le classi. Nello specifico sono stati assegnati euro 50 per ogni classe /sezione. Considerato che, il numero delle classi è il seguente : 64 per l’ IC “Caselle Torinese” , 3 per la Scuola Materna Paritaria “La famiglia” e l’asilo nido, il totale del premio per le scuole ammonta a 3500 Euro. Il concorso, dunque, ha assegnato un totale di 6500 euro, che saranno spesi, solo ed esclusivamente, nelle attività commerciali di Caselle Torinese aderenti all’iniziativa. L’amministrazione comunale è soddisfatta e soprattutto felice di aver dato, in questo modo, una spinta al commercio di prossimità, quello che, spesso, arranca, quello che si trova in sofferenza a causa della grande distribuzione e che invoca l’aiuto da parte del Comune verso le proprie legittime necessità. Si parla di azioni concrete e questa a parere di tutti lo è stata. Lo dice il cittadino, che grazie ai “buoni” può acquistare, risparmiando, lo afferma il commerciante, che, aderendo all’iniziativa, avrà dei clienti in più o un nuovo ricircolo economico. Soddisfatte, anche, le Associazioni, che hanno aderito con entusiasmo e forte senso di appartenenza al territorio e che potranno supportare con qualche premio le loro azioni. Nonostante, le critiche, nonostante le vignette satiriche, nonostante i discorsi volti a screditare quanto è avvenuto tra le strade, le piazze ed i vicoli della nostra città, nonostante tutto l’unione di intenti, lo spirito di comunità, il senso di appartenenza, la voglia di fare hanno trionfato a Caselle. Alla luce di tutto ciò, l’amministrazione esprime il suo più sentito plauso e ringraziamento a tutti coloro, che hanno partecipato, aderendo al concorso ed esprime, altresì, un vivo ringraziamento a tutti coloro, che pur non aderendo al concorso, hanno addobbato vetrine, balconi e giardini, dimostrando di avere colto il vero senso di questa iniziativa, di aver fatto proprio lo spirito di questo Natale definito “Gentile”. In effetti, ciò che si è realizzato a Caselle profuma non solo di gentilezza, ma anche di concretezza, di armonia, di collaborazione di senso comune. L’ operosità di tutti, non ha, solo, reso più bella la nostra città, ma ha dimostrato il più antico dei teoremi umani e sociali, ovvero, “l’unione fa la forza”. Sì, proprio così! La forza delle idee, la forza del credere, fermamente, in un progetto, che può diventare realtà per tutti. Noi abbiamo coniato il nostro motto : ” Più mani gentili rendono più bello questo mondo ed in questo caso, rendono più bella la nostra Caselle”.

