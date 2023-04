Anche per l’anno 2023 è stato pubblicato l’Avviso Pubblico, rivolto ai Comuni italiani, per l’adesione al progetto “Sport nei parchi”, finalizzato a favorire l’attività sportiva all’aperto dei cittadini. I fondi messi a disposizione, provenienti dal Ministero dello Sport, sono previsti per cofinanziare, al 50%, l’acquisto ed installazione di strutture fisse per attività ginniche a corpo libero, secondo tre modelli di installazione: Small, Medium e Large. La scadenza per presentare la domanda di adesione, per via telematica, era fissata al 24 marzo. Il Comune di San Maurizio Canavese ha presentato la propria candidatura per la soluzione Large, del valore fino a 35.000 euro. Essa prevede la realizzazione di un’area attrezzata polivalente con un circuito a corpo libero e otto macchine polivalenti per l’allenamento isotonico e cardio, idonee anche per diversamente abili e bambini.

Come luogo di installazione, con delibera di giunta del 22 marzo l’Amministrazione Comunale di San Maurizio ha individuato il parco urbano di Villa Doria, al termine della via Michele Quaranta e raggiungibile anche da via XXV Aprile. Rispetto ai 12.000 mq totali di estensione del parco, la porzione da dedicare all’installazione delle nuove attrezzature è di 760 mq. Nel resto del parco vi è già un’area di socializzazione e un’area destinata a parco giochi con scivolo, altalena e gioco a molla per bambini. L’area inoltre è facilmente raggiungibile grazie a piste ciclabili, in parte esistenti, in parte da integrare con gli interventi del Progetto Ve.La.

Abbiamo chiesto al consigliere comunale, con delega allo Sport, Luca Muscat, quali sono le prospettive per rientrare fra i comuni che accederanno al finanziamento: “Sulla carta, dovremmo avere buone probabilità, in quanto vi è un sistema di punteggi che premia quelle localizzazioni, come il nostro parco di Villa Doria, che hanno i requisiti richiesti, fra cui l’assenza di barriere architettoniche e la presenza di illuminazione per consentire la fruizione serale. Questo tipo di attrezzature ci aiuteranno a supportare al meglio, come quello di Sport Verde, un programma per dare la possibilità ai cittadini di accedere ad allenamenti sportivi; un programma che partirà a maggio-giugno in collaborazione con le associazioni sportive del territorio che si renderanno disponibili a tenere all’aperto una lezione gratuita libera a tutti. Sarà un’opportunità per le associazioni sportive, che potranno così promuovere le rispettive attività, e per i cittadini, che avranno la possibilità di conoscere da vicino la grande offerta sportiva della nostra comunità e sperimentare direttamente e gratuitamente una disciplina. Naturalmente, non appena sarà disponibile l’elenco completo degli appuntamenti vi forniremo le date delle singole lezioni e tutte le informazioni utili per partecipare”.

Altre iniziative già calendarizzate nel resto dell’anno?

Luca Muscat: “Il secondo evento da non perdere è in programma venerdì 16 giugno nell’area della Chiesa Vecchia, con il Gran Galà dello Sport di San Maurizio Canavese, durante il quale saranno premiati gli atleti e le atlete sanmauriziesi che si sono distinti e impegnati nella stagione 2022-2023. L’evento offrirà anche l’occasione alle società sportive del paese di presentare i propri programmi per la stagione sportiva 2023-2024.

Dall’18 al 22 settembre si svolgerà il Torneo dei Borghi, con una bella novità, dal momento che i borghi del paese quest’anno si sfideranno, oltre che a calcetto, anche a pallavolo.

Domenica 17 settembre ci sarà la Stracittadina, corsa aperta a tutti per le strade del paese.

Sabato 30 settembre, la tradizionale manifestazione dedicata allo Sport in Piazza.

Chiuderà, sabato 25 novembre, Sport Inclusivo: una giornata dedicata a tutte le persone diversamente abili, che potranno cimentarsi in varie attività”.