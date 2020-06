Il Direttivo dell’UNITRE di Caselle pubblica il seguente avviso per gli associati.

Care amiche e amici, l’anno accademico 2019/2020 si chiude in modo anomalo e in sordina per le ben note limitazioni da coronavirus. Dalla fine di febbraio abbiamo dovuto sospendere le lezioni del mercoledì, i laboratori e gli appuntamenti di fine anno compreso il 25esimo di fondazione della nostra Unitre. Vedremo di recuperare da ottobre prossimo sempre che rientri nella normalità la possibilità di riunioni e la convivenza sociale. A tale proposito stiamo definendo il programma 2020/2021 la cui realizzazione sarà condizionata dalle norme vigenti in quel momento (distanziamento, mascherine, ecc.). Vi informeremo tempestivamente e potrete tenervi aggiornati anche consultando il nostro sito.

Buona Estate

Il Direttivo Unitre