Nel corso della sua storia la bicicletta non è stata solo un mezzo di trasporto e uno strumento sportivo, ma ha catalizzato l’interesse di poeti, filosofi e mistici. Ecco due poesie che cantano la dueruote nei suoi aspetti più spirituali, quasi uno strumento di meditazione e di consapevolezza.

La prima è un canto dei Baul, i “Folli di Dio”, cantori mistici itineranti, le cui origini si perdono nel Medioevo indiano. Pur dichiarandosi induisti, i Baul non riconoscono il sistema delle caste, professano la parità di tutte le fedi religiose, sostenendo che la divinità è racchiusa nel cuore di ogni uomo. Sono stati riscoperti dal poeta indiano Rabindranath Tagore, che ha riconosciuto nei loro testi uno dei vertici letterari della civiltà e della spiritualità indiana. I Baul si spostano di solito in bicicletta, utilizzano strumenti musicali costruiti da loro stessi ed eseguono brani in cui l’improvvisazione riveste un ruolo determinante.

La seconda è una poesia di Gianni Milano, poeta e pedagogista torinese nato nel 1938, che è stato uno dei fondatori e dei principali esponenti del movimento beat in Italia. Come insegnante elementare, Gianni Milano ha realizzato importanti e innovative esperienze didattiche nel Ciriacese, basate anche sull’utilizzo quotidiano a scuola della bicicletta.

Canto della confraternita mistica bengalese dei Baul

…Muoviti in avanti

Mettendo un piede sul pedale

Tutti i rituali svaniranno

Tieni la visione davanti a te

Tieni fermo il manubrio.

Stai ben seduta sul sellino, o mente

Mantieni l’equilibrio

Inspira, trattieni il respiro

Senza guardare né a destra né a sinistra

Pedala recitando il tuo mantra.

Cerca delle buone strade

Lasciati alle spalle tutti i pensieri inutili.

Per diventare un Maestro

Devi fare un giro in bicicletta!

Sali leggero sulla sella, Sali,

e svuota la tua anima d’oggetti,

che trascinano al basso, al radicare.

Rimani come foglia che sospinta

sia dal vento amico e senza peso,

nell’universo amico che t’avvolge.

Sali leggero sulla sella, Sali,

e pedala con metodo costante,

quasi sgranando rosari in devozione.

La ruota emette un suono ch’è preghiera,

e benedice ad ogni giro il tempo

dell’acquisito vuoto di pensiero.

Meditazione è il volgere del viaggio

senza traguardi e senza mete alcune,

accolto da invisibili segnali.

Gira la ruota gira e batte il cuore,

in sintonia con quel che vive e muore,

Sali leggero sulla sella, Sali,

e pellegrino ascolta il tuo fiatare,

ch’è insieme della terra e anche del mare.

La bicicletta non ti sa tradire,

ma sodale al patire dei tuoi giorni

non aggredisce, non distrugge o inquina:

t’offre la libertà come in vetrina.

Su questo geroglifico ambulante

gioca le carte e parti in un istante:

sii mistero nel vortice dei giorni,

muovi le gambe a ritmo e in armonia,

senza rancori né grettezze amare.

Prendi la bicicletta e così sia!

Gianni Milano