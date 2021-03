Riceviamo e integralmente pubblichiamo

“Spett. Redazione,

vi riscrivo nuovamente per portare alla Vs. attenzione la situazione raccolta rifiuti e pulizia delle strade in Caselle.

Sono una volontaria del sito felino in P.za Canavera e nuovamente devo rilevare che:

– il cambio sacchetti dei cestini non avviene in modo giornaliero sia in P.za Canavera che in P. za Garambois (per non parlare poi che la scopa non viene mai passata dagli operatori ecologici) – È la sottoscritta che pulisce P.za Canavera!!

– consiglio di fare un giro a piedi per Caselle, soprattutto in periferia (es. Via Madre Teresa di Calcutta – piazzale Unes – Prato della Fiera – Stazione vecchia ma anche piazzale Stazione Nuova e l’elenco sarebbe ancora più lungo).

Domanda: ma la Seta viene pagata regolarmente nei termini previsti? Viene da pensare che con i pagamenti il Comune sia indietro di almeno 5 anni!

Ma vogliamo darci da fare? Chi fa i controlli? E poi, quando partirà una campagna di sensibilizzazione della popolazione per civilizzare ed educare al rispetto del bene comune?

A qualcuno verrà da ridere ma occorre urgentemente provvedere a un cambio di rotta. È ora!

Nella speranza di non dover ritornare sull’argomento.

Daniela Trombini”