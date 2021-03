Quando le cose funzionano

Spett. Redazione di Cose Nostre, rubo un po’ di spazio perché vorrei portare a conoscenza dei lettori la mia esperienza. Spesso, troppo spesso i media mettono in risalto i disservizi della nostra sanità, come e quanto il piano vaccinale poco funzioni. Io invece vorrei elogiare il servizio ricevuto a Villa Remmert sia per la prima che per la seconda dose vaccinale. Graditissimo avviso due giorni prima tramite sms, accoglienza cordiale dei volontari della protezione civile, tempo di attesa breve, personale sanitario gentile e collaborativo, il tutto in mezz’ora. Soddisfatta e soprattutto contenta.

Mi sembra doveroso sottolineare che a volte le cose funzionano.

Piera Cravero