Era il lontano 1980, quando ci venne chiesto quale poteva essere lo slogan di Ottica Novecento e, senza esitare troppo, scegliemmo La Cura completa della Visione”.

Un concetto, una filosofia, che, nel tempo, abbiamo sempre seguito cercando di offrire ai nostri clienti un servizio professionale adeguato alle loro esigenze, attenzione e giusti tempi, ricerca estetica ed ampia scelta di montature; tutto questo in un’atmosfera piacevole dove le ricerca del dettaglio e la cura dei particolari completa il servizio.

Ogni persona è un essere “unico”, come unico è il suo modo di “vedere” il mondo esterno.

Il nostro compito è quello di ascoltare, capire e aiutare ad esternare ciò che è racchiuso nell’intimo, per poter proporre la soluzione più adeguata.

Chi ci conosce sa bene che la “cura completa della visione” non è solo uno slogan, ma una realtà.

Negli anni, con l’apporto professionale di Martina, giovane Optometrista, le nostre competenze si sono ulteriormente arricchite e ci hanno permesso di instaurare diverse collaborazioni con professionisti del territorio e dell’area torinese.

Dopo mesi di progettazione e di lavoro, combattendo con una realtà sociale difficile sotto molti punti di vista (distanziamento, scuola, lavoro …) siamo riuscite a creare una realtà straordinaria ed innovativa.

I nostri sogni e le esigenze dei clienti si sono incontrati realizzandosi in un nuovo ed importante progetto: VISIONE INTEGRATA.

Un team composto da professionisti che lavorano fianco a fianco, confrontandosi e collaborando per garantire il benessere di grandi e piccini.

E’, quindi, con grande gioia ed energia che vi presentiamo i componenti di questo team.

PATRIZIA BRENTAN – Fondatrice di Visione Integrata

Optometrista- Contattologa

Esegue l’analisi visiva e consiglia la correzione oftalmica ottimale sulla base del risultato refrattivo.

Si occupa dell’applicazione delle lenti a contatto dall’ esecuzione dei test lacrimali alla scelta dei materiali, seguendo il cliente durante tutto il training applicativo.

La sua sensibilità estetica, l’attenzione dei dettagli e l’esperienza maturata nel tempo la rende attenta e precisa nella selezione delle montature, delle forme e dei colori adatte al volto del cliente.

BARUTTI MARTINA LUNA – CO-Fondatrice di Visione Integrata

Optometrista – Iridologa

Laureata in Optometria a Torino e specializzata nella

Valutazione Visuo- Posturale per bambini e adulti.

Esegue test visivi per indagare le diverse abilità che ci permettono di muoverci nello spazio, di vedere i colori, la profondità e stare in equilibrio.

Accompagna i ragazzi durante la crescita monitorando il funzionamento del sistema visivo in collaborazione con tutto il team di VISIONE INTEGRATA.

DOTT.SSA BARBARA ROAGNA – Medico di Visione Integrata

Oculista

Laureata in Medica e Chirurgia, specializzata in Oftalmologia con particolare attenzione alla Retinopatia diabetica e al Glaucoma.

Esegue visite oculistiche per adulti e bambini. Pratica le tecniche di Laser nei problemi retinici e di pressione oculare.

Esegue esami di OCT, valutazioni del nervo ottico e della cornea, campi visivi, pachimetrie e topografie, esami di rinnovo patente.

Collabora con il team VISIONE INTEGRATA per garantire la salute visiva di grandi e piccini.

MATTAVELLI SANDRA – Trainer di Visione Integrata

Optometrista

Laureata in Optometria e specializzata nella valutazione e potenziamento delle abilità visive-spaziali e cognitive nei bambini e negli adulti.

In collaborazione con il team di VISIONE INTEGRATA esegue un’analisi visiva funzionale ed un percorso personalizzato di educazione optometrica, potenziando e consolidando le abilità visive necessarie per lo studio e/o il lavoro.

ZICCARDI ELISA

Osteopata D.O.

Specializzata nel trattamento manipolativo della dismenorrea primaria.

Si occupa della valutazione funzionale del sistema muscolo-scheletrico, del sistema gastro-intestinale, ginecologico, respiratorio, occlusale, visivo e cranio sacrale. Il trattamento è esclusivamente manuale, con tecniche dolci e indolori, volte a ristabilire un equilibrio globale.

Collabora con il team di VISIONE INTEGRATA accompagnando neonati, bambini, donne in gravidanza ed adulti in un percorso di benessere.

LAMBIENTE ANDREA

Podologo-Posturologo

Laureato in Tecniche Ortopediche è specializzato in Podologia ed in Posturologia.

Esegue valutazioni della postura, analizzando i meccanismi che portano alle disfunzioni del piede.

Tratta le patologie del piede programmando iter riabilitativi per ripristinare la sua funzionalità.

Collabora con il team VISIONE INTEGRATA per la cura e la prevenzione dei disturbi posturali.

Ancora una volta, ci abbiamo creduto!

Siamo pronte per lanciarci in questa Nuova Avventura per garantire la nostra presenza ed il supporto ai clienti che vorranno crederci.

Per questo motivo tutti i professionisti, con i quali collaboriamo, si ritrovano periodicamente per parlare e confrontarsi sui singoli casi ottimizzando i tempi e i risultati che si vogliono ottenere.

Il team si nutre continuamente di nuove competenze, frequentando corsi di specializzazione che possano accrescere le conoscenze di tutti.

Il nostro obbiettivo è sempre stato, ed ora più che mai, la salute a 360°, con un approccio serio e professionale. Il tuo benessere è la nostra più grande soddisfazione!