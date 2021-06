Con le prossime scadenze fiscali quest’anno sarà nuovamente possibile destinare il due per mille dell’Irpef alle associazioni culturali, misura reintrodotta dopo alcuni anni di assenza dal DL 104 /2020 (art. 97bis).

Possono accedere al due per mille le associazioni, riconosciute e non riconosciute, in possesso dei seguenti requisiti: 1) avere, nel proprio atto costitutivo o statuto, la finalità di svolgere e/o promuovere attività culturali; 2) risultare esistenti da almeno 5 anni al momento della presentazione della domanda di iscrizione.

L’iscrizione, in base al Dpcm del 16 aprile 2021, era possibile solo tra il 19 ed il 26 aprile 2021. Speriamo che tutte le nostre bande, cori e altre associazioni siano riuscite a farlo nonostante la piccolissima finestra temporale accordata ed i problemi software che non mancano mai.

I contribuenti possono destinare il 2 per mille con le modalità consuete indicando il codice fiscale della associazione prescelta tramite la scheda contenuta nella Certificazione Unica (CU), nel modello 730 o nel modello Redditi Persone Fisiche del 2021, in relazione al periodo d’imposta 2020.

Questa novità, al di là dell’apporto materiale che potrà effettivamente dare, viste le poche risorse per ora stanziate, è veramente benvenuta in quanto segno di una nuova attenzione al settore, finora non molto considerato dal legislatore. E’ soprattutto da sottolineare che si tratta di una misura addizionale, che consente di effettuare una scelta in più, non in concorrenza con altre iniziative umanitarie altamente meritevoli tra le quali ci è spesso già difficile scegliere.

Per quanto riguarda il cinque per mille occorre ricordare che il beneficio è riservato solo alle associazioni che si siano già iscritte al registro regionale delle APS (associazioni di promozione sociale) in previsione all’accesso al Terzo Settore e che abbiano richiesto in tempo l’inserimento nell’elenco dei beneficiari. In tal caso è bene precisare che il contribuente può effettuare entrambe le scelte (cinque e due per mille) anche a beneficio della stessa associazione.

Aiutate le bande, qualunque sia la vostra preferita, con questa firma che non vi costa niente; se volete scegliere la Filarmonica Cerettese il nostro codice fiscale è: 92008400019.