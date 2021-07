Quando si svolta a destra da Via Torino in Via Mazzini, ecco – vicinissimo – il civico numero 44: “Acconciature Alma”, o meglio “Alma acconciature”, come recita la ricca pagina Facebook di Alma e Ilaria: Alma, valsusina di nascita e torinese per amore della metropoli; Ilaria, dalla nobile Moncalieri, ora borgarese.

Un incontro casuale il loro, e poi, eccole insieme a fondare e gestire questo nuovo negozio di acconciature. Hanno aperto a gennaio, ma Alma ci spiega come non abbiano ancora potuto esprimersi al meglio per via della chiusura anticontagio, ma sicuramente la loro storia non tarderà ad affermarsi in Caselle.



Piega con ferro – piega con piastra – piega a bigodi – lavaggio di colore -ravvivazione colore – meches -taglio donna – taglio uomo – colore – piega -stiratura alla cheratina -permanente…

Queste le non poche specialità che Alma e Ilaria propongono ai clienti; sì perché da “Alma acconciature”, trovano posto a sedersi donne, ma anche uomini.

E le mani abili di queste due artiste del capello, sanno rimodellare una bella chioma femminile come una folta barba maschile.

Barba, che Alma definisce molto intrigante nell’uomo.

Un piacere dialogare nel loro luminoso, accogliente, elegante, locale.

Alle pareti l’indispensabile: primeggia una maxi foto di Marilyn Monroe e un bellissimo lampadario antico sopra un tavolo altrettanto antico: un perfetto connubio fra modernità e tradizione.

Qualche creazione di fiori sui punti luce a dare man forte al tocco originale dell’arredo di interni.

Insomma se c’è una critica da fare, come mi ha chiesto Alma, beh, questa non la trovo proprio.

“Io voglio essere moderna, nel rispetto della persona che servo”, sottolinea Alma.

E poi aggiunge:”Le clienti entrano da noi tristi, poi escono trasformate, e a noi resta il grande piacere di averle soddisfatte”.

Quando poi chiedo perché un cliente, maschio o femmina che sia, dovrebbe rivolgersi a loro, Alma con un grande sorriso e con sincera franchezza ci dice: “Perché sono unica”.

Proprio sulla unicità e sulla diversità rispetto alla norma, che Alma e Ilaria, puntano e hanno puntato il loro business, non tanto per il “cassetto” come sottolinea ancora Alma, tanto per la vera soddisfazione del cliente. Anche di quello che non ha grandi disponibilità e magari tende al risparmio.

“Alma acconciature” accetta anche il cliente che procede allo shampoo fatto a casa e poi si rivolge a loro per il solo taglio e la piega: Alma e Ilaria sono contente così.

Alma ha il taglio, il colore, l’arte, nel suo DNA, non ha fatto scuole o percorsi di studi, tutta esperienza, maturata con tanti anni di attività nonostante sia ancora giovane, mentre Ilaria proviene dalla scuola parrucchieri, che ben insegna tutte le migliori tecniche di acconciatura.

Aperto con lungo orario dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19,30 venerdì e sabato, continuato 9-19.

Ilaria e Alma hanno il piglio giusto per conquistare una larga clientela: sono brave, simpatiche e capaci. Hanno quel quid in più che può davvero far felici chi con fiducia si affida a loro.