È pronta al debutto la nuova e ricchissima edizione di “SMS San Maurizio

Saturdays”, l’importante progetto che fin dal 2019 il Comune di San Maurizio

Canavese dedica ai giovani e ai giovanissimi del paese avvalendosi delle

competenze dell’associazione “Area G Volontari”, organizzazione torinese che da

anni promuove con successo forme di solidarietà e sostegno nei confronti dei

giovani.

“SMS San Maurizio Saturdays” si rivolge ai ragazzi delle scuole medie e del primo

anno delle scuole superiori ed è, come molti ricorderanno, un progetto di

aggregazione giovanile tramite una serie di attività e laboratori mirati a coinvolgere i

giovani sanmauriziesi durante la bellissima ma anche delicatissima fase della preadolescenza. Nel 2020, a causa del lockdown indotto dalla pandemia, il progetto era

stato ovviamente ridimensionato ma non si era interrotto: gli organizzatori avevano

infatti dovuto annullare il ricco calendario degli incontri previsti, sostituendolo

comunque con alcune iniziative ed eventi in streaming, riscuotendo ugualmente un

ottimo successo e offrendo una piccola ma preziosa opportunità di incontro e

condivisione, ancorché virtuale, ai giovanissimi sanmauriziesi in un anno davvero

complicato soprattutto per loro.

Quest’anno, come dicevamo, si riparte con un progetto forte di un programma ancora

più intenso per l’intera durata dell’anno scolastico 2021-2022. L’obiettivo è creare uno

spazio d’incontro in cui svolgere attività insieme, trattare temi di interesse giovanile,

promuovere laboratori e attività ludico-sportive per rafforzare la rete di relazioni fra i

ragazzi, stimolare la partecipazione creativa, il protagonismo, la solidarietà,

l’inclusione sociale e il senso di appartenenza alla comunità, oltre che fornire uno

spazio di ascolto per i genitori con figli pre-adolescenti e adolescenti dove trovare un

sostegno alle problematiche e alle specificità che caratterizzano questo periodo di

sviluppo dei figli.

Il programma prevede dunque cinque eventi o laboratori che si svolgeranno di

sabato presso Casa Marchini Ramello: dalla scuola di magia alla merenda con

delitto, dall’appassionante “escape room” alla produzione di videotutorial sugli antichi

mestieri del paese, fino alla grande festa conclusiva. E poi saranno organizzati tre

eventi all’aperto dedicati sia ai ragazzi che alle rispettive famiglie: la Feelings Run per

le vie del paese, il Super Quiz in occasione della festa patronale e i Giochi senza

frontiere.

In più, saranno organizzati quattro workshop formativi rivolti ai genitori di adolescenti

e preadolescenti, per affrontare problematiche specifiche individuate dai genitori

stessi, e sarà aperto uno sportello di ascolto psicologico per genitori.

Ma non è tutto, perché da quest’anno il progetto “SMS San Maurizio Saturdays” si

arricchisce di un’altra importantissima iniziativa: l’attivazione di un’educativa di

strada per intercettare e incontrare i giovani nei loro luoghi di aggregazione

spontanea. Un’attività che prevede il coinvolgimento degli esperti della Cooperativa

Accomazzi, realtà torinese che fin dalla fine degli anni Ottanta opera sul territorio

metropolitano per rispondere ai bisogni sociali ed educativi, perseguendo obiettivi di

prevenzione del disagio, di comportamenti devianti, dell’emarginazione e di tutela

dei minori, oltre che di promozione della coesione e del senso di comunità.

«Con questa nuova edizione di “SMS San Maurizio Saturdays” il nostro Comune

intende portare avanti con decisione e concretezza il lavoro avviato in questi anni al

servizio dei giovanissimi del nostro paese e delle loro famiglie – spiega Giulia

Gobetto, consigliere comunale con delega alle Politiche Giovanili – Si tratta dei

ragazzi di quella fascia di età molto delicata che comprende la preadolescenza e

l’adolescenza, durante la quale è fondamentale poter contare sul maggior numero

possibile di figure di riferimento, dalle famiglie alla scuola, fino appunto alle

Istituzioni. Figure chiamate, prima che ad educare, ad ascoltare. Perché solo da un

ascolto diretto, immediato e aperto è possibile individuare le esigenze dei nostri

concittadini più importanti, quelli così pieni di vita, di energia e di gioia di vivere, ma

anche più fragili, in un’età nella quale non vanno mai lasciati soli».