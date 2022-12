Possiamo proprio dire, c’era una volta l’edicola. Come quella della signora Maria Adamo, l’edicola della Stazione di San Maurizio, che chiude il 18 dicembre.

In molte città, specie nelle più grandi, ci sono vecchie edicole di giornali, dei chioschi che sono veri e propri monumenti che nessuno degna più di uno sguardo. Un tempo erano pieni di quotidiani e settimanali, con lo “strillo” appeso fuori dalla porta, proprio come finora è stato qui all’interno della bella Stazione ferroviaria sulla Torino-Ceres. E quando usciva Cose Nostre, lo “strillo”, era sempre in prima fila.

La signora Maria, l’edicolante, conosce tutti: studenti mattutini, lavoratori turnisti, semplici viaggiatori e ti accoglieva fin dal primo mattino, con un sorriso o una battuta, che ci fosse freddo, nebbia, sole, afa estiva.

“Sono qui dal 2007, sono oltre 15 anni che segno il tempo con i treni della GTT” ci dice sorridente quando la incontriamo.

Perché ha deciso di lasciare?

“Purtroppo il Covid, le chiusure forzate, la crisi conseguente, non mi permette più di fronteggiare con tranquillità le spese della gestione dell’Edicola e così….addio”.

Un bel ricordo del suo lavoro?

“La vicinanza della gente, dei clienti, di chi ancora adesso mi testimonia affetto dicendomi addirittura: senza di lei, non compero più il giornale”.

Cosa vorrebbe dire adesso ai suoi clienti di tanti anni?

“Che li ringrazio, che la vita continua e dopo un tempo ne arriva un altro: importante fare bene ognuno di noi il proprio lavoro”.

Bella, lunga storia quella della signora Maria, da sempre coadiuvata dal marito, che chiudendo lascia il passo ai nativi digitali, i quali sul treno si accontenteranno di leggere sul telefonino il giornale “on line”, ma che non potranno mai gioire del piacere di inumidirsi il dito della mano per passare alla pagina successiva del loro quotidiano preferito, così come non potranno mai raccontare il piacere di sentire il profumo di un fresco inchiostro dell’alba.

E’ il mondo che avanza, è la nuova era e per fortuna che è così!

Alla signora Maria, San Maurizio deve riconoscenza e affetto, in quanto è stata parte di un pezzo della sua storia recente. Giusto oggi dirle: buona vita, signora Maria.