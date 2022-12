In questo strano autunno si è rinnovata la tradizione della festa di Santa Cecilia senza più restrizioni. Ceretta come sempre è tra le prime a celebrare, quasi un mese in anticipo rispetto alla ricorrenza di calendario. La voglia di festeggiare è tanta e vogliamo assicurarci per primi la presenza del maestro e dei musici, mentre nelle settimane successive siamo liberi di partecipare magari come ospiti nelle altre cittadine del Canavese.

Sabato 22 ottobre il salone parrocchiale ha ospitato la Filarmonica al completo, alcune rappresentanti della nuova amministrazione comunale ed un buon numero di appassionati. La nostra Barbara ha presentato le due diverse parti del concerto con le sue bimbe in braccio a tenerci allegri. La prima metà è stata dedicata alla musica originale per banda, studiata per mostrare le potenzialità espressive dell’insieme musicale. Nella seconda metà è stata invece riproposta la tradizione con marce e pezzi pop. Anche musiche che sembrano ormai consuete valgono l’attenzione quando sono “suonate bene”.

Domenica 23 ottobre dopo la Messa una piccola replica della Filarmonica fuori dalla Parrocchia ad accompagnare l’omaggio alla storia della associazione ed ai soci defunti. E poi tutti al pranzo.

Formazione musicale

Sabato 29 ottobre pomeriggio il Maestro Andrea Marchi e la Filarmonica hanno invitato bimbi e genitori ai “Giochi in Musica”. Un piccolo assaggio di cosa si può fare con i piccolissimi per fare loro prendere contatto con le basi della musica, divertendosi. Suono e pausa, ritmo, riconoscimento delle diverse sonorità sono cose istintive ma vengono meglio sviluppate con la guida dell’insegnante e seguendo un preciso percorso.

Per le iscrizioni ai corsi di orientamento musicale della Filarmonica o anche per sole informazioni si prega di contattare il Maestro, al numero 340 7037455.