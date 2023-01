Riceviamo e integralmente pubblichiamo

Oggetto: auto rottamata per errore

La rottamazione, per errore, di un’auto è fatto grave e il cittadino danneggiato deve essere prontamente risarcito del danno. Ma francamente alcuni commenti che leggo sono decisamente fuori misura: l’errore non può e non deve essere occasione per indicare al pubblico ludibrio i dipendenti comunali di Caselle. Invece di scaricare sui dipendenti è più onesto e corretto ricordare che a Caselle abbiamo solo una cinquantina di dipendenti (ne servirebbero molti di più) che si impegnano, come è loro dovere, a garantire i servizi al cittadino. È certo che, in tutti gli ambienti di lavoro, gli errori possono maggiormente accadere quando i numeri di personale sono insufficienti. Già in campagna elettorale abbiamo evidenziato come il problema dell’adeguamento del numero dei dipendenti è tema prioritario a Caselle, ma da dove arriva il problema? Arriva da scelte errate nella programmazione compiute anni fa. Per assurdo la maggioranza relativa dei casellesi, alle elezioni, ha affidato la cura del malato Caselle al medico che sbagliò le diagnosi, in passato.

Grazie per l’attenzione

Caselle, 05/01/2023

Endrio Milano Capogruppo Consiliare Progetto Caselle 2027