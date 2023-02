Un mese fa mio figlio mi ha sorpreso mandandomi immagini digitali assolutamente fantastiche.

“Le ho create io!”

“Sapevo che da piccolo disegnavi bene, amavi i frattali e i disegni geometrici, ma questi sembrano disegni di Miyazaki!”

“Scarica questa applicazione e vedrai!” E mi manda il link. Come funziona?

Scrivi un testo e in breve sul tuo schermo appare una creazione che combina sorprendentemente quello che hai richiesto: ad esempio pecore blu in un prato giallo stile Kooning!

Dopo la sorpresa non posso che chiedere a Davide di spiegarmi meglio cosa stia succedendo nel campo dell’intelligenza artificiale e lui lasciati i calcoli di stringhe, campi gravitazionali e simili trova il tempo per rispondere( con la supervisione del figlio Corin, sedicenne espertissimo in materia):

“ Arrivano i Mostri! ChatGPT, Dall-E, Midjourney, Stable Diffusion. Quattro nuovi esseri che promettono di cambiare la nostra società in modo radicale. Quest’anno le ricerche nel campo dell’intelligenza artificiale hanno prodotto risultati sorprendenti anche per gli esperti. Nessuno sa se questi progressi continueranno allo stesso passo fino a produrre una vera intelligenza artificiale, ma sono già sufficienti a cambiare la nostra prospettiva sulla creatività umana e disumana. ChatGPT è un “chat-bot’’, ultimo erede di una lunga tradizione di programmi che cercano di sostenere una conversazione convincente. Una ava famosa è ELIZA, che negli anni sessanta riusciva a produrre brevi risposte sufficientemente enigmatiche da passare brevemente per ragionevoli. ChatGPT può sostenere lunghe conversazioni o produrre spiegazioni (o poesie) su qualunque argomento, producendo risposte che sono spesso corrette e convincenti anche quando sbagliate. Quando le risposte sono giuste, sono impressionanti. Un programmatore può chiedere un consiglio su come correggere un errore, uno studente può ricevere correzioni grammaticali o stilistiche, un lavoratore di ufficio può comporre migliaia di lettere personalizzate allo stesso tempo. Un giorno, i discendenti di ChatGPT potranno offrire un’educazione personalizzata a miliardi di persone che non avrebbero alternative a disposizione. Quando le risposte sono sbagliate ma convincenti, sollevano potenzialità problematiche: un criminale potrà comporre con facilità migliaia di email convincenti per spennare i suoi polli, un politico senza scrupoli può adottare menzogne senza fine, studenti già falsificano esami o fanno scrivere temi, eccetera. Una percentuale molto elevata dell’informazione disponibile online è già falsa o composta meccanicamente, ChatGPTe i suoi discendenti potranno seppellisci in un mare infinito di mezze verità e distruggere il valore della rete. O forse combatteranno guerre infinite e invisibili contro altre intelligenze artificiali designate per proteggerci. Il problema è che creare mezze verità è forse più facile che riconoscerle. Un’osservazione divertente è che ChatGPT non cerca di “capire’’ un soggetto, ma piuttosto è stato addestrato su enormi quantità (forse tutta la letteratura) di testi pre-esistenti e si basa su quegli esempi per generare una sequenza di parole che segue naturalmente dalle parole precedenti.”

“ Mi frullano già delle idee per coinvolgere le amiche letterate, ma mi hai fatto provare un’applicazione che disegna seguendo un testo. Parlami di quelle più importanti!”

“ DALL-E, Midjourney e Stable Diffusion sono tre intelligenze artificiali con uno scopo simile: creare o modificare immagini sulla base di un comando testuale. Sono creati con la stessa strategia. Il passo iniziale è raccogliere quante più immagini possibili da Internet, accompagnate se possibile da descrizioni. Associazioni non-profit raccolgono da anni tutto quello che mettiamo online a questo scopo. Il secondo passo è aggiungere modifiche casuali alle immagini e addestrare una “rete neurale’’ a rimuovere le modifiche usando il suggerimento associato. Dopo innumerevoli interazioni, il programma può partire da una collezione casuale di pixel e ”sognare’’ un’immagine preesistente basata su un nuovo suggerimento. I risultati sono spettacolari. Dal fotorealistico all’immaginario, le immagini sono creative e dettagliate. In pochi secondi una persona qualunque può generare un’immagine che avrebbe richiesto giorni di lavoro di un artista, o un’immagine che nessuno avrebbe pensato di disegnare. Possibile anche aggiungere dettagli o background a un’immagine preesistente o inserire qualcosa in un’immagine pre-esistente. Il programma è anche in grado di creare immagini ispirate allo stile di artisti famosi. DALL-E è un prodotto della stessa compagnia di Chat-GPT; è il più “protetto” dei tre, richiedendo una registrazione, pagamenti e imponendo massima cautela nelle immagini generate. Midjourney è accessibile sul canale Discord della compagnia, così che migliaia di utenti possono vedere il lavoro degli altri e commentare e imparare in tempo reale. Stable Diffusion è open source e dato via gratuitamente a chiunque voglia inserirlo nel proprio software. Il fatto che trovo più sconvolgente è che questi programmi sembrano essere creativi senza capire il significato di quello che fanno. O forse la distanza tra il capire e il non capire è più breve di quanto ci vogliamo illudere. Di sicuro sollevano domande importanti sulla natura della nostra stessa intelligenza. Più prosaicamente, sollevano domande importanti sul ruolo dell’essere umano nella società e nell’economia.”

“ In che senso? Cosa può comportare questo cambiamento?”

“Vedi mamma, l’automazione tradizionale rimpiazzava compiti ripetitivi e noiosi. La nuova automazione minaccia di rimpiazzare attività creative che consideriamo di alto livello. Anche nel caso fosse usata come strumento per aumentare le capacità di un creativo, cambierà radicalmente il set di conoscenze e di attitudini necessarie al successo. Minerva, Galactica e forse anche ChatGPT si preparano anche a cambiare profondamente il mondo scientifico. Ci aspettano anni interessanti.”

”Credo proprio di sì, dobbiamo seguire da vicino questi cambiamenti, non ignorarli, essere in grado di dare loro lo spazio giusto.”

“ No comment!” Corin approva.

Naz con Davide Gaiotto