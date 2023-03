San Maurizio Canavese è il comune dove è stato individuato il terreno per la nuova sistemazione della sede del reparto volo dei Vigili del Fuoco per il Piemonte e la Valle D’Aosta.

Ci dice l’Assessore alla Protezione Civile di San Maurizio Canavese, Andrea Persichella: “Seguiamo con attenzione il progetto. Per il nostro paese è un’opportunità, le ricadute economiche sarebbero importanti.”

È questa una delle notizie che da tanto ci si aspettava, in mezzo alle attese, ai troppi rinvii.

– Dunque Assessore, ci può spiegare meglio di cosa si tratta?

“Della realizzazione qui a San Maurizio di un nuovo nucleo elicotteri dei Vigili del Fuoco che sarà un punto di riferimento per tutto il Piemonte e non solo”.

– Stiamo quindi parlando di un’area vicinale all’aeroporto, ma in zona San Maurizio, dove esattamente?

“Sì , esattamente è un area attigua allo scalo, destinata urbanisticamente come “area a espansione aeroportuale” e quindi compatibile con il territorio”.

– Si tratta di un nuovo insediamento o di una ristrutturazione di un precedente campo volo?

“Si tratterà di un insediamento ex novo.”

-Nel merito, quali uomini, attrezzature e mezzi troverebbero spazio in questo particolare eliporto?-

“Ad oggi non conosciamo nel dettaglio quelle che saranno le necessità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ma è facile ipotizzare che, essendo un polo regionale con possibili connessioni nazionali, la nascente sede del nucleo elicotteri VVFF dovrebbe ospitare una base completissima nelle sue dotazioni.”

– La realizzerà riguarderà solo voi, intesi come ente comunale di San Maurizio, o vi saranno altre partecipazioni?-

“Essendo un’opera pubblica di assoluto interesse, dove il proponente è il Ministero dell’Interno, andrà a coinvolgere necessariamente più enti e poi seguirà tutta la trafila di opera pubblica.”

-Avete già intrapreso rapporti preliminari con il Comando dei Vigili del Fuoco per la realizzazione dell’area?”

“Dati gli ottimi rapporti sia con il comando Provinciale di Torino, sia con la Direzione Regionale VVFF credo proprio che nel momento in cui si aprirà la fase di definitiva progettazione della base, essendo in totale sintonia, verteremo sulla medesima lunghezza d’onde per una celere realizzazione, ma ora siamo solo alle fasi preliminari.”

– Al termine dell’operazione, quali servizi verranno accentrati su questo sito? –

“Come già detto per le eventuali attrezzature che potrebbero venire qui da noi dislocate, non siamo ancora a conoscenza esattamente di tutto ciò che atterrà al progetto, né fin dove si estenderà l’operatività del Corpo dei Vigili del Fuoco. A dirla tutta, così come attualmente non conosciamo ancora i possibili tempi d’ esecuzione”.

– Dunque assessore, possiamo dire che le cose sono più che abbozzate, ma che la macchina burocratica si è appena messa in moto, e poiché saranno coinvolti parecchi enti, il ciclo potrebbe non essere breve.

Noi intanto però prenotiamo una sua chiamata e ci diamo appuntamento alla cerimonia della posa della “prima pietra”, già pensando ai vantaggi che trarrebbe l’economia del nostro territorio, economia che verrebbe attivata dall’indotto che si produrrebbe intorno e attraverso l’attività del nucleo elicotteri dei Vigili del Fuoco. Assessore Persichella, attendiamo buone nuove e a presto.-

Mi piace: Mi piace Caricamento...