Siamo a Ceretta di San Maurizio Canavese, negli storici locali (l’anno di edificazione è il 1863) della Cooperativa di Consumo. Chiediamo a Mattia D’Angelo, attuale titolare dell’attività di ristorazione ospitata fra queste mura, ora sotto l’insegna di Trattoria Paesana, di spiegarci cos’è il VAL e come è nata questa proposta.

Mattia D’Angelo: “VAL è un acronimo che sta per Vino, Arte e Letteratura. L’idea è nata da una chiacchierata mia con alcuni artisti che stavano cenando da noi alla Trattoria Paesana. Perché non organizzare un evento che unisca la passione di ognuno: la cucina, l’arte e la cultura? Così da un incontro breve e informale è nata l’idea di elogiare la bellezza, unendo la musica di un’arpa celtica, brani letterari che evocano il fascino del vino e la recitazione, naturalmente senza dimenticare la buona cucina”.

Così è nata la proposta di questo evento, che fonderà in una sola serata la letteratura della scrittrice ciriacese Anna Maria Foli, la voce dell’attore ciriacese Michele Chiadò e l’arpa del musicista torinese Alessandro Cinti.

L’evento, aperto al pubblico (prenotazioni al numero 011-0242037), è programmato in data 24 marzo 2023 alle ore 20.30, si svolgerà in uno dei saloni centenari di Trattoria Paesana e vedrà i piatti della trattoria, con un menu speciale studiato per l’occasione, alternarsi alle letture di Michele Chiadò, estratte dalla “Guida letteraria del vino” di Anna Maria Foli (anch’essa presente). Il tutto sarà reso ancora più suggestivo dalla luce soffusa e dalle dolci note dell’arpa celtica di Alessandro Cinti.

Le schede dei protagonisti:

Anna Maria Foli: traduttrice, scrittrice e editor, collabora con varie case editrici, tra cui Mondadori, Piemme, Sperling & Kupfer, Libreria Editrice Vaticana, TS edizioni.

Michele Chiadò: attore teatrale. Ha lavorato in produzioni del teatro Regio e RAI sede regionale. Interprete di vari ruoli in produzioni cinematografiche e televisive. Conduttore di programmi radiofonici, voce recitante in concerto ed eventi.

Alessandro Cinti: fin da piccolo appassionato di canto, inizia a studiarlo a dieci anni, proseguendo con il genere gospel, moderno e lirico. Si forma come performer presso la scuola di musica del Teatro Nuovo di Torino. Appassionato di musica celtica.