Pubblico delle grandi occasioni per la mostra “Le Immagini della Fantasia”, frutto della collaborazione tra il Comune di San Maurizio Canavese, la Fondazione CSMC Bibliopan e la Fondazione Štěpán Zavřel di Sarmede (TV), inaugurata sabato 15 aprile a Casa Marchini Ramello, alla presenza delle autorità e del CdA della Fondazione CSMC Bibliopan.

L’iniziativa rientra nel progetto locale “Nati per Leggere”, finanziato anche dalla Compagnia di San Paolo di Torino. La cornice della mostra sarà occasione per realizzare laboratori e momenti formativi destinati a genitori e bambini e per raccordare la dimensione locale del progetto Nati per Leggere con le azioni promosse a livello d’area nord-est dello SBAM.

A tal proposito, venerdì 21 aprile, dalle 17 alle 19, grazie al coordinamento della Biblioteca Polo di Settimo Torinese, anche San Maurizio, al pari delle altre biblioteche dell’ACT1, sarà raggiunta dal laboratorio dal titolo “Colorare con la chimica” proposto dal MU-CH, Museo della Chimica di Settimo Torinese.

Sabato 22 aprile, dalle 15 alle 17, è invece previsto un appuntamento di formazione su libri e letture dal titolo “A zonzo tra i libri”, destinato ai genitori con bambini in età compresa tra 0 e 6 anni, curato dal personale della biblioteca.

Entrambi gli eventi si svolgeranno a Casa Marchini Ramello di Via Bertone 17. Per partecipare è necessario prenotarsi telefonando al numero 011.9279509 o scrivendo a biblioteca@bibliopan.it.

Proseguono, inoltre, le visite guidate per gruppi organizzati, su prenotazione agli stessi recapiti.