Due appuntamenti da non perdere, per gli amanti dello spettacolo e della buona musica, quelli che ci propone il New Alveo Choir per l’ultimo fine settimana di maggio. Con una caratteristica anche di internazionalità: saranno infatti due concerti che vedranno l’esibizione congiunta del cerettese New Alveo Choir assieme al coro norvegese Rygjaljom: la prima serata nel suggestivo scenario degli esterni della Chiesa Plebana di San Maurizio; la seconda, il sabato sera, sul sagrato della chiesa parrocchiale di Ceretta. Il programma del week end prevede inoltre, domenica 28 maggio, il momento conviviale con gli ospiti norvegesi nel salone di Ceretta Insieme, in collaborazione con Pro Loco e Amministrazione Comunale. Un gemellaggio italo-norvegese sulle note della musica, che proseguirà a settembre con la restituzione della visita tramite la trasferta in Norvegia del coro cerettese. Una conoscenza, quella col coro norvegese, nata un po’ per caso, come ha spiegato il presidente del New Alveo Choir Claudio Merlo, grazie ad un altro gemellaggio, quello fra la città di Caselle e la città argentina di Morteros, dove erano emigrati i nonni del direttore del coro Rygjaljom.

Il Gruppo Corale Alveo Gospel Choir fu costituito nel 1995, con sede a Ceretta di S. Maurizio Canavese, avendo come repertorio principale il Gospel, canti afroamericani nati dall’incontro fra la naturale propensione dei neri alla musica ed il Cristianesimo. Il 4 gennaio 1996 il primo concerto presso la Chiesa principale di S. Maurizio C.se. Nel 2018 il gruppo prende il nome di NEW ALVEO CHOIR e, con l’arrivo del nuovo Direttore Davide Motta Frè, il repertorio viene rivisto attraverso uno stile moderno ed immediato, con brani Pop, Blues, Country, Folk, con particolari arrangiamenti a quattro o più voci. Dagli iniziali 25 componenti, ora il gruppo può contare su 45 elementi: 19 soprani, 4 mezzi soprani, 15 contralti, 5 tenori, 2 bassi. Il gruppo si riunisce i lunedì sera, alle 21,15, sotto la direzione del direttore Davide Motta Frè e la collaborazione di Martina Tosatto per i corsi di vocalità. Una delle ultime iniziative avviate, come riportato sulla pagina Facebook del gruppo, è la pubblicazione su You Tube di un simpatico videoclip, girato nel cortile della parrocchia di Ceretta, con la cover di Lemon Tree, celebre brano dei Fool’s Garden riarrangiato a quattro voci.

Il link per vedere il videoclip è https://www.youtube.com/watch?v=xNSRchVuYrQ

Doveroso infine citare anche le attività extramusicali e di impegno nel sociale dell’Associazione, costituita non a scopo di lucro, dove tutti gli introiti derivanti dalle attività concertistiche e dalle donazioni sono utilizzati per beneficenza, ed in particolare per un progetto, avviato nel 1998, per l’adozione a distanza di due bimbi africani.

Nella foto, un’immagine del primo concerto del New Alveo Choir tenuto con grande successo di pubblico a Caselle Torinese, in sala Cervi, lo scorso 11 dicembre.