Sere d’estate a San Maurizio

Un luglio fitto di proposte, in cui si sono finora bene incastrati, senza sovrapposizioni, i “Colpi di scena” organizzati direttamente dall’Amministrazione Comunale con quelli di Lunathica, il Festival internazionale di strada giunto quest’anno alla edizione numero 21 e che da diversi anni fa tappa anche a San Maurizio.

«Abbiamo finora conseguito l’obiettivo prefissato – commenta Sonia Giugliano, assessore a Cultura, Manifestazioni e Tempo libero del Comune – Portare in piazza i nostri concittadini di ogni età, le famiglie con i passeggini, le persone che amano vivere il paese e attendono giustamente opportunità di valore per conoscere, scoprire, incontrare. Un risultato che è frutto di un importante lavoro di squadra tra i diversi settori e uffici del nostro Comune, oltre che del determinante sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte. Questo grande progetto, che ha integrato e coordinato in un unico ampio contenuto culturale alcuni fra i più tradizionali eventi sanmauriziesi insieme a interessanti nuove proposte nell’ambito dello spettacolo e del divertimento rappresenta una solida base di partenza per fare ancora di più e ancora meglio in futuro. Con l’obiettivo fondamentale di consolidare ogni giorno di più i legami sociali che stanno alla base della nostra comunità, rendendola una comunità sempre più vitale e propositiva».

Ecco qui di seguito gli appuntamenti già vissuti e quelli che ci attendono nell’ultima decade del mese.

Sabato 1° luglio nei giardini del Palazzo Municipale il curioso appuntamento con la Cena in Bianco e Oro, con l’animazione garantita dalle performance circensi e di musica jazz degli artisti di Kaboom Act.

Il pomeriggio di domenica 2 luglio il penultimo appuntamento di Musicae Donum proponeva, nell’accogliente (e fresco) contesto della Chiesa Plebana l’incontro con la raffinata musica cinquecentesca dei sei musicisti dell’Instrumentum Vocale, alle prese con gli amori e le battaglie di Ruggiero e Bradamante. Una chicca molto apprezzata da un pubblico in arrivo anche da fuori paese. Il cartellone di Musicae Donum si conclude domenica 16 luglio, alle 21 nei giardini del Palazzo del Municipio, con “Quando c’era la nebbia”, spettacolo musicale e racconti della Torino di Gipo Farassino, a cavallo fra gli anni ’50 e ’60, proposto dalla compagnia Terzo Turno.

Nel fine settimana dell’8 e 9 luglio è arrivato come un ciclone l’impatto di Lunathica. Nel prato a fianco della Chiesa Plebana una grande folla ha seguito le esibizioni dei Black Blues Brothers, cinque acrobati kenioti reduci da un tour mondiale di grande successo: uno spettacolo comico-acrobatico con una colonna sonora travolgente, che accompagna un repertorio fatto di piramidi umane, salti mortali, esibizioni col fuoco.

In arrivo invece dalla Finlandia Kate e Pasi, un duetto comico-acrobatico che ha proposto nella serata di domenica 9 una scherzosa e improbabile offerta gastronomica di strane pizze.

Parte invece sabato 15 luglio l’ultima tranche dei Colpi di Scena, con la proposta di Cinema per tutti: tre serate nel centro storico e nelle frazioni per gustare insieme altrettante pellicole. Sabato 15 luglio, ore 21, in via Santa Lucia a Malanghero: “Clifford, il grande cane rosso”; sabato 22 luglio, ore 21, in piazza degli Agricoltori a Ceretta: “Italia 1982”; sabato 29 luglio, ore 21, nella galleria commerciale di Villadoria: “Odio l’estate”.