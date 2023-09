Apertura nuovo Anno Accademico Unitre

L’Unitre, nel presentare il consueto programma mensile delle proprie attività ricorda la figura del suo Presidente Dott. Giorgio Aghemo. Noi soci desideriamo ringraziarlo per gli anni che ci ha dedicato, come docente e Presidente, svolgendo con puntualità e dedizione le più svariate mansioni richieste dal suo incarico. È stato per tutti noi un punto di riferimento per un’apertura intellettuale verso nuovi orizzonti culturali.

Sabato 30 settembre ore 16

Esordio musicale del nuovo Anno Accademico con LIVE CONCERT del quartetto d’archi “EFFE STRING QUARTET”

4 ottobre ore 15,30

Lezione inaugurale dell’Anno Accademico “IL TITANIC”: UN VIAGGIO TRA STORIA E LEGGENDA

PROF. Davide Aimonetto

11 ottobre ore 15,30

SIGNIFICATO E CURIOSITÀ DEI NOMI DELLE PIANTE: dal latino all’italiano, al dialetto. Le piante nei miti e nella poesia.

Dott. Alberto Vanzo – Agronomo

18 ottobre ore 15,30

DIABETE MELLITO: prevenzione, diagnosi precoce e nuove prospettive terapeutiche. Il ruolo del medico di famiglia

Dott. Stefano Dinatale

Si ricorda che le iscrizioni per il nuovo Anno Accademico si terranno presso il C.E.M. di Via Bona 29 dalle 10 alle 12 nelle seguenti date

20/9 per i cognomi dalla A alla L

21/9 per i cognomi dalla M alla Z