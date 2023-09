Arriva “San Maurizio aiuta”

Si chiama “San Maurizio aiuta” ed è il nuovo servizio che l’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di San Maurizio Canavese attiva a partire dal 2 ottobre in via sperimentale. Un servizio rivolto in particolare agli anziani, alle persone fragili e più in generale per tutti i cittadini che hanno poca dimestichezza con internet e con gli strumenti informatici.

“San Maurizio aiuta” è uno sportello gestito da volontari che riceve i cittadini due volte alla settimana – lunedì dalle 16,30 alle 18 e mercoledì dalle 10 alle 12 – al piano terra del palazzo municipale.

I servizi che offre aiutano a superare ostacoli molto semplici per chi utilizza abitualmente smartphone e PC, ma che possono diventare insormontabili per gli anziani e per tutte le persone che hanno poca dimestichezza con la tecnologia, come prenotare un esame o una visita specialistica via telefono o internet nel sistema sanitario nazionale, ottenere informazioni su come accedere ai servizi sanitari e socioassistenziali del territorio, orientarsi fra i servizi offerti dal Comune e tante altre informazioni concrete che potranno aiutare molte persone meno sole nelle normali necessità di ogni giorno.

Come riportato nel Comunicato Stampa pubblicato dal Comune di San Maurizio, il servizio è gestito da volontari opportunamente formati dal Comune e sarà monitorato periodicamente per verificarne l’efficacia, migliorarne l’efficienza in base alle richieste degli utenti e valutare se renderlo definitivo al termine di questo primo anno di attivazione sperimentale.