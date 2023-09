È in calendario per sabato 30 settembre alle ore 14 nei locali della biblioteca civica

“Adriano Fangareggi” (via Carlo Alberto, 21/a) l’appuntamento sanmauriziese della

festa in corso nelle biblioteche dello Sbam Nord-Est nell’ambito di Nati per Leggere

2023, l’iniziativa che promuove la pratica della lettura fin dai primi mesi di vita dei

bambini come risorsa per il loro sviluppo e il loro benessere, individuale e in famiglia.

La festa di Nati per Leggere, aperta a tutte le famiglie con bambini di età compresa

fra i 2 e i 10 anni, ruota quest’anno intorno alla lettura animata “Cipì a puntate,

avventure sonore per passeri curiosi” a cura di Casa BIT. Si tratta di letture musicate

liberamente e tratte dal racconto di Mario Lodi sull’importanza di essere curiosi e su

quanto sia meraviglioso imparare ad “essere laboriosi per mantenersi onesti, ad

essere buoni per poter essere amati, ad aprire bene gli occhi per distinguere il vero

dal falso, ad essere coraggiosi per difendere la Libertà”.

La lettura è a cura di Manuela Celestino, voce narrante e Umberto Poli, musica.

L’ingresso è libero per tutte le bambine, i bambini e le loro famiglie: per informazioni

e prenotazioni è possibile telefonare 011.9279509 o scrivere a

biblioteca@bibliopan.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...